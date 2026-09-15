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Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, mantiene una cumbre clave con Enzo Maresca, del Manchester City, sobre Erling Haaland antes de anunciar la convocatoria para la Liga de Naciones
Conversaciones de alto nivel en la City Football Academy
Solbakken dio prioridad a un viaje a Inglaterra para establecer una relación de trabajo con el sucesor de Pep Guardiola antes de un periodo internacional vital. El seleccionador de Noruega pasó un tiempo observando la sesión de entrenamiento del City antes de mantener una reunión privada de 20 minutos con Maresca. El foco principal de la conversación fue el estado y la disponibilidad de Haaland, que sigue siendo la figura talismánica tanto para su club como para su selección. Solbakken expresó su satisfacción con el encuentro y destacó la importancia de generar confianza desde el inicio de la etapa de Maresca en el Etihad Stadium.
«Fue muy importante», dijo Solbakken a VG. «Tuvimos una muy buena conversación. Nos conocimos un poco. Hemos tenido una muy buena relación con Guardiola y con el City durante mi etapa como seleccionador nacional. Es importante en lo que respecta a Erling. Pude presentarme, intercambiamos números de teléfono y tuvimos la primera conversación sobre el hecho de que Erling es un hombre importante para ambos. Creo que es importante que nos hayamos conocido para tener una buena comunicación».
- AFP
Equilibrar la carga de trabajo y los objetivos en la Nations League
La visita de Solbakken coincidió con una semana intensa para las estrellas noruegas en la Premier League, incluidas visitas a Anfield y Old Trafford. El seleccionador admitió que, aunque no ve una necesidad inmediata de darle un descanso a Haaland, la situación requerirá un seguimiento cuidadoso a medida que se acerquen los meses de invierno y el calendario se cargue aún más.
«Hablamos un poco sobre cómo están las cosas. Erling es importante y debemos ser abiertos y sinceros entre nosotros», explicó Solbakken. «Nunca hemos recibido ninguna sugerencia del Manchester City para reservar a Erling en los partidos internacionales. Lo más importante para mí es que sigamos siendo abiertos entre nosotros. Si hay oportunidades aquí y allá, entonces le damos un descanso cuando ha jugado una cantidad extremadamente alta de partidos. Se perdió un par de partidos de la selección antes del Mundial».
Siguiendo de cerca al amplio contingente noruego
La necesidad de gestionar la carga de trabajo es evidente ante el exigente calendario que espera a Noruega en la Liga A de la Nations League. El equipo de Solbakken abrirá su campaña con dos partidos consecutivos en casa en el Ullevaal Stadion, recibiendo a Dinamarca el 24 de septiembre antes de dar la bienvenida a Portugal el 27 de septiembre. La ventana internacional no ofrece tregua, ya que el equipo afrontará después dos salidas consecutivas para medirse a Gales el 1 de octubre y a Portugal el 4 de octubre.
Haaland no es la única preocupación para Solbakken, que también mantiene una línea de comunicación estrecha con Mikel Arteta sobre la carga de trabajo de Martin Odegaard. El seleccionador de Noruega también se mostró animado por las actuaciones de otros jugadores de la Premier League. Destacó la actuación "como una roca" de Sander Berge con el Fulham ante el Liverpool, que describió como el mejor partido de Berge en la temporada. Sin embargo, hizo una crítica constructiva a Oscar Bobb, al sugerir que el joven necesita ser más "egoísta" de cara a portería después de renunciar a oportunidades de disparo durante su hora de juego en Anfield.
"Siempre habrá asuntos especiales y presión sobre Martin y Erling. Con Mikel Arteta hemos tenido un buen contacto, y ahora también se dan las condiciones para que tengamos una buena sintonía con Enzo Maresca", reveló Solbakken.
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Nuevas caras añadidas a la convocatoria internacional
Más allá de Haaland, Solbakken ha insuflado nuevas energías a su lista de 25 jugadores al introducir cuatro caras nuevas tras su torneo de verano. El dúo del Bodo-Glimt formado por Odin Bjortuft y Fredrik Sjovold ha sido convocado para reforzar la defensa junto a estrellas consolidadas como Odegaard y Bobb. Solbakken está deseando evaluar cómo se adaptan estos destacados jugadores del campeonato nacional a las exigentes demandas del fútbol internacional absoluto.
"Bjortuft siempre ha estado a las puertas. Sjovold ya había estado dentro una vez anteriormente, pero tuvo que marcharse de inmediato. Ha jugado bien a nivel internacional. Hay una competencia dura, pero ahora queremos integrarlo en el grupo y observarlo más de cerca", dijo Solbakken.
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