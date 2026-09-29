El seleccionador de Noruega se apresuró a zanjar las especulaciones. En declaraciones a VG, Solbakken insistió en que el club de la Premier League no tuvo ninguna implicación en la decisión de eximir a su delantero estrella de la comparecencia ante los medios prevista.

"No he hablado con nadie del Manchester City sobre los medios desde que Erling iba a pasar del Dortmund al City", dijo Solbakken. "Esa fue la última vez que hablé con el City sobre los medios".

El técnico explicó que tomó la iniciativa para proteger al jugador completamente por su cuenta y añadió que los rumores eran totalmente falsos. "Es mentira. También socava mi integridad", afirmó. "Hago todo lo posible por ser honesto porque esta es la selección nacional del pueblo. Intento darlo todo, yo y el equipo".

Solbakken reveló el carácter informal de la conversación que llevó al cambio de agenda. "Esta fue una decisión que tomé sin informar a Erling", señaló. "Simplemente dije: 'Puedes dejarlo pasar. Si quieres ir, entonces ve. Pero para mí estás exento'".



