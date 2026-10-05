Solbakken no se mordió la lengua al describir la presión a la que está sometida su gran estrella, y señaló que el calendario actual es «completamente una locura» para los jugadores que compiten al más alto nivel. El técnico reveló que mantuvo una conversación en profundidad con Haaland para calibrar si estaba listo para el duelo contra Portugal, y finalmente decidió limitar sus minutos para proteger su salud a largo plazo.

«En el partido de hoy nos dio 60 buenos minutos», explicó Solbakken, en declaraciones recogidas por Dagbladet. «Jugó 90 minutos dos veces contra Dinamarca y Portugal [en el primer partido]. Estaba cansado contra Gales. Por eso ayer tuvimos una conversación muy sincera. Repasamos todas las posibilidades que podía haber».

En la conversación incluso se planteó la posibilidad de que Haaland apareciera solo como suplente en la segunda parte para mantener su frescura. «Quizá podría haber jugado los últimos 45 minutos contra Portugal. Eso fue objeto de debate. Pero él tiene muy malas vibraciones y sensaciones con eso. Ya ha vivido que le metan en la Copa de la Liga y no ha sido una gran experiencia. Estoy muy satisfecho de que lograra sacar 60 buenos minutos», añadió.