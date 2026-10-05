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Stale Solbakken desvela los detalles de la «conversación sincera» con Erling Haaland antes de sustituir a la estrella del Manchester City en la derrota de Noruega ante Portugal
Haaland afronta el temor a la fatiga y a una lesión
Tras un verano agotador en el Mundial, seguido de un regreso inmediato a sus compromisos con el club y la selección, Haaland pareció físicamente exhausto durante el último parón internacional. El desgaste fue evidente al no ver puerta en partidos consecutivos, algo poco habitual en el prolífico delantero de 26 años.
Se vio al atacante del City cojear de forma ostensible antes de ser sustituido en el minuto 67, lo que ha generado una gran preocupación en su club. Con partidos vitales contra el Liverpool y el Paris Saint-Germain en el horizonte, Enzo Maresca estará desesperado por recibir noticias positivas sobre su principal arma ofensiva.
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Solbakken revela una conversación táctica a corazón abierto
Solbakken no se mordió la lengua al describir la presión a la que está sometida su gran estrella, y señaló que el calendario actual es «completamente una locura» para los jugadores que compiten al más alto nivel. El técnico reveló que mantuvo una conversación en profundidad con Haaland para calibrar si estaba listo para el duelo contra Portugal, y finalmente decidió limitar sus minutos para proteger su salud a largo plazo.
«En el partido de hoy nos dio 60 buenos minutos», explicó Solbakken, en declaraciones recogidas por Dagbladet. «Jugó 90 minutos dos veces contra Dinamarca y Portugal [en el primer partido]. Estaba cansado contra Gales. Por eso ayer tuvimos una conversación muy sincera. Repasamos todas las posibilidades que podía haber».
En la conversación incluso se planteó la posibilidad de que Haaland apareciera solo como suplente en la segunda parte para mantener su frescura. «Quizá podría haber jugado los últimos 45 minutos contra Portugal. Eso fue objeto de debate. Pero él tiene muy malas vibraciones y sensaciones con eso. Ya ha vivido que le metan en la Copa de la Liga y no ha sido una gran experiencia. Estoy muy satisfecho de que lograra sacar 60 buenos minutos», añadió.
El entrenador lamenta el calendario implacable
Solbakken no se mordió la lengua al describir el exigente calendario al que se enfrenta Noruega, después de un duro tramo en el que la selección disputó cuatro partidos de la Liga de Naciones en apenas once días. Solbakken reconoció con franqueza la dificultad de la situación y señaló que, aunque el equipo no tiene más remedio que cumplir con los partidos programados, el desgaste físico es innegable.
"Es duro. Pero no podemos hacer nada al respecto. Simplemente tenemos que jugar los partidos para los que nos convocan. Es duro. Para quienes juegan en la Champions League y han tenido pocas vacaciones, es más brutal que para los demás. Especialmente para los jugadores que no tuvieron vacaciones este verano por el Mundial y porque llegaron lejos. Nosotros lo hicimos", dijo Solbakken.
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Pensando en los partidos internacionales de noviembre
Noruega ocupa actualmente el último puesto de su grupo de la Nations League, empatada con Gales a tres puntos tras cuatro partidos. Aunque los resultados han sido decepcionantes, Solbakken sigue siendo optimista con la dirección táctica del equipo. Cree que, si puede contar con sus mejores jugadores en forma y disponibles, el nivel mostrado en el Mundial acabará traduciéndose en puntos en la Nations League durante la última jornada de partidos. El foco se traslada ahora a noviembre, cuando los encuentros contra Gales y Dinamarca decidirán el destino de Noruega en la competición.
«La cosecha de puntos es demasiado pobre. Pero no hay ningún misterio por resolver. Simplemente se trata de continuar como lo hemos hecho desde hace un tiempo y con lo que hemos tenido un gran éxito. Tendremos aún más de eso en el futuro si contamos con nuestros mejores jugadores», insistió el entrenador.
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