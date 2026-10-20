El Shakhtar Donetsk se prepara para vivir otra gran noche europea. Esta vez, el club ucraniano llegará a San Siro, en Milán, para enfrentarse al Inter e intentar, a diferencia del equipo italiano, que ha comenzado muy mal en la Champions League, prolongar su excelente trayectoria, que lo sitúa justo fuera de los puestos de clasificación directa para los octavos de final.





Un club que, inevitablemente, tiene que lidiar en su día a día con la guerra con Rusia que está desgarrando a Ucrania, que lo obliga a estar lejos de Donetsk y a vivir prácticamente siempre fuera de casa.

Para hablarnos del mundo del Shakhtar, de sus estrategias presentes y futuras, de las dificultades de gestión y también de las del mercado de fichajes, el director deportivo Darijo Srna, emblema histórico del club que también fue protagonista en Italia con el Cagliari, ha hablado en exclusiva con Calciomercato y Goal.