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cm grafica srna shakthar
Emanuele Tramacere
Traducido por

Srna a CM: «Querría a Modric o a Calhanoglu en el Shakhtar. Alisson, Kaua, Tobias... tienen nivel para el Inter y la Juventus. La guerra es horrible, no tenemos casa desde 2014, pero gracias a Italia por su apoyo. ¡Forza Cagliari siempre!»

Inter Milán
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk
Inter Milán vs Shakhtar Donetsk
D. Srna
A. Turan
Newerton
A. Santana
Cagliari
Opinion
FEATURES
Serie A
Juventus

El director deportivo, una antigua figura destacada del fútbol europeo, ha hablado en exclusiva para contar cómo es el mundo Shakthar.

El Shakhtar Donetsk se prepara para vivir otra gran noche europea. Esta vez, el club ucraniano llegará a San Siro, en Milán, para enfrentarse al Inter e intentar, a diferencia del equipo italiano, que ha comenzado muy mal en la Champions League, prolongar su excelente trayectoria, que lo sitúa justo fuera de los puestos de clasificación directa para los octavos de final.


Un club que, inevitablemente, tiene que lidiar en su día a día con la guerra con Rusia que está desgarrando a Ucrania, que lo obliga a estar lejos de Donetsk y a vivir prácticamente siempre fuera de casa.

Para hablarnos del mundo del Shakhtar, de sus estrategias presentes y futuras, de las dificultades de gestión y también de las del mercado de fichajes, el director deportivo Darijo Srna, emblema histórico del club que también fue protagonista en Italia con el Cagliari, ha hablado en exclusiva con Calciomercato y Goal.

  • INTER, FAVORITO Y UNO DE LOS MEJORES DE ITALIA

    Empecemos por el terreno de juego y el próximo partido de la Champions League. ¿Qué Shakhtar podemos esperar y qué es lo que más temen del Inter?

    «Somos un equipo joven y queremos jugar al fútbol contra cualquiera. Ese es nuestro objetivo. Hemos empezado muy bien, con un empate ante el PSV y una victoria frente al AEK, pero ahora debemos respetar a todos los rivales porque esto es la Champions League.

    El Inter es el favorito para este partido. Juega en casa, ante un estadio lleno, y es un equipo experimentado. Es uno de los mejores equipos de Italia. Para nuestro joven equipo será una gran experiencia enfrentarse al Inter en Italia, ante un estadio con todas las entradas agotadas. Estamos muy contentos por este partido».

  • SUEÑO DE PLAYOFFS

    A diferencia del Inter, habéis comenzado muy bien vuestro camino en Europa, con un empate y una victoria. ¿Qué objetivo os habéis marcado en Europa?

    «Nuestro sueño es terminar entre los 24 primeros equipos de la Champions League. Sería un gran éxito para nosotros. También queremos mostrar un buen fútbol, disputar buenos partidos y demostrar nuestro carácter en la Champions League.

    Somos un equipo joven y estos partidos de la Champions League representan una experiencia enorme para nuestros jugadores. Queremos competir, jugar nuestro fútbol y demostrar que vamos por el buen camino».

  • CHIVU, EXTRAORDINARIO: NO MERECÍA QUEDARSE SIN PUNTOS

    El Inter ha tenido algunas dificultades ante equipos que juegan a un ritmo alto y atacan en vertical. ¿Encaja el estilo de juego de Arda Turan con ese perfil? ¿Cómo piensan poner en dificultades al equipo de Chivu?

    «Tenemos nuestro sistema de juego e intentaremos hacer nuestro partido. Desde luego, no nos quedaremos defendiendo. Conociendo a Arda, a nuestro equipo y a nuestros jugadores, intentaremos jugar al fútbol y darlo todo para conseguir un resultado positivo.

    En cuanto a Chivu, es un entrenador joven y extraordinario. Fue un gran jugador, obtuvo buenos resultados en el Parma y ahora está haciendo un gran trabajo con el Inter. Lo respetamos mucho.

    El Inter no merecía tener cero puntos después de los dos primeros partidos. Tuvo mala suerte. También está Kolarov, que es el segundo de Chivu, además de amigo mío. Ha jugado en grandes clubes, tiene una enorme experiencia y también está ayudando a Chivu. Tienen un equipo extraordinario y un cuerpo técnico igual de extraordinario»

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  • LA ELECCIÓN DE ARDA TURAN

    ¿Puede contarnos cómo llegaron a la decisión de elegir a Arda Turan como entrenador? ¿Cómo se convence a un gran exfutbolista como él para que acepte un proyecto tan exigente?

    «En realidad, no tuvimos que convencer a Arda para que viniera. Estaba preparado desde el primer momento (ríe, nota de la redacción). Nuestra estrategia es trabajar con entrenadores jóvenes, ambiciosos y con hambre de éxitos. Arda tiene una experiencia extraordinaria como futbolista. Ha jugado en los mejores clubes del mundo, junto a los mejores jugadores.

    Además, ganó el campeonato con nosotros ya en su primera temporada. Alcanzamos las semifinales de la Conference League y ahora tenemos una de las plantillas más jóvenes de la Champions League. Vamos por buen camino. Estamos muy contentos con Arda y seguiremos con él».

  • «LA GUERRA PARA NOSOTROS COMENZÓ EN 2014»

    Cuando se habla del Shakhtar, inevitablemente también se habla de la relación del club con un país y un pueblo en guerra. ¿Cómo viven esta realidad? ¿Cómo consiguen seguir jugando al fútbol cuando no pueden vivir en su tierra ni jugar en su estadio, mientras sus aficionados sufren cada día?

    «Vivimos cada día en estas condiciones desde hace casi cinco años: bombardeos, cohetes, personas inocentes que mueren, niños que mueren. Es horrible.

    Quiero dar las gracias a Italia por su apoyo a Ucrania. Ucrania es un país extraordinario, con personas extraordinarias. Necesitan apoyo y esperamos que la guerra termine.

    Perdimos nuestra casa en 2014. Perdimos el Donbas Arena, nuestra ciudad y nuestro centro de entrenamiento. Llevamos 12 años sin casa. Para nosotros, la guerra comenzó en 2014, en Donetsk.

    Y hoy, pese a todo, somos el único club ucraniano que juega en competiciones europeas. Estamos orgullosos de representar al fútbol ucraniano, pero necesitamos que haya más clubes ucranianos».

  • EL MERCADO DE FICHAJES EN SUDAMÉRICA

    El Shakhtar siempre ha apostado por jóvenes talentos extranjeros, especialmente por los descubiertos en Sudamérica. ¿La guerra ha cambiado este enfoque? ¿También ha hecho que todo sea más difícil en el mercado de fichajes?

    «En cuanto a Brasil, traemos a los jugadores que de verdad quieren venir aquí, se comprometen con un proyecto ambicioso y lo respetamos mucho.

    Hay que respetar a estos jugadores, porque muchos ucranianos se han visto obligados a abandonar el país, mientras que ellos eligen venir al Shakhtar y luchar por el club y por Ucrania. Lo valoramos muchísimo.

    Nuestra filosofía, junto con nuestro presidente, no cambiará nunca. Seguiremos nuestro camino»

  • «¡FORZA CAGLIARI SIEMPRE! ORGANICEMOS UN PARTIDO AMISTOSO»

    ¿Qué recuerdos guarda del Cagliari y de su experiencia en Cerdeña? ¿Puede contarnos alguna anécdota de aquella época? ¿Sigue el trabajo de su excompañero Pisacane?

    «El Cagliari y Cerdeña me transmiten emociones extraordinarias. ¡Vamos, Cagliari, siempre! Estarán siempre en mi corazón. Tienen gente extraordinaria, un presidente extraordinario y personas fantásticas que trabajan en el club. También he tenido compañeros de equipo de gran nivel como Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin y João Pedro.

    Tengo muchos amigos allí. Y, por supuesto, Fabio Pisacane es un gran amigo. Es un entrenador importante y está haciendo un trabajo excepcional con el Cagliari. Estoy muy feliz tanto por el Cagliari como por Fabio. Solo espero el momento en que pueda volver a Cagliari para visitarlos y quizá organizar también un amistoso entre el Cagliari y el Shakhtar allí mismo»

  • EL PAPEL DEL DIRECTOR DEPORTIVO

    ¿Cómo está cambiando el papel del director deportivo? En Italia, muchos clubes italianos siguen cambiando de una temporada a otra, como han hecho la Roma y la Juventus; otros, como el Milan, han optado por no tener director deportivo por ahora...

    «Creo que, naturalmente, el director deportivo tiene enormes responsabilidades en lo que respecta a los jugadores y a los entrenadores, pero también a todo el sistema.

    No sé por qué algunos clubes han decidido cambiar de entrenadores o de estructuras directivas, así que no puedo pronunciarme sobre ello. Sé que no es un trabajo fácil. Las responsabilidades son enormes, pero este es nuestro trabajo y forma parte de nuestra vida. Somos profesionales».

  • «Vale, la IA y los datos, pero en el mercado de fichajes cuenta el ojo de los ojeadores»

    Nuestra impresión es que, sobre todo con la llegada de los fondos de inversión estadounidenses, los clubes recurren cada vez más a los datos y a la inteligencia artificial para tomar decisiones en el mercado de fichajes. ¿Es realmente así?

    «Sí, el mundo ha cambiado. La tecnología avanza cada día y el fútbol también ha cambiado. Hay muchas cosas distintas con respecto al pasado. Tenemos en cuenta todas las bases de datos y todo lo que pueda ayudarnos. Pero también confiamos en nuestros ojeadores.

    Vemos los partidos y a los jugadores en directo. Nuestros ojeadores asisten a distintos partidos y siguen de cerca a los futbolistas. Tenemos muchos ojeadores que se ocupan de este trabajo. Nuestro jefe de ojeadores es Salvatore Monaco.

    Tomamos alrededor del 80 % de nuestras decisiones basándonos en nuestras impresiones y en lo que vemos directamente. Todas las demás herramientas, por supuesto, nos ayudan, pero no pueden sustituir a nuestros ojos ni el trabajo de nuestros ojeadores».

  • CONSEJOS PARA EL MERCADO DE FICHAJES

    Para terminar, ¿algún consejo sobre fichajes para nosotros? Si pudiera fichar a un jugador de la Serie A, uno que, en su opinión, pudiera dar un salto de calidad y llegar al máximo nivel, ¿a quién elegiría? ¿Y cuál de sus jugadores —Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias o Newerton— considera más interesante para alguno de los grandes equipos italianos? ¿Quizá para el Inter?

    «Si pudiera fichar a alguien de Italia, diría en primer lugar a mi hermano Luka Modrić, después a Barella o a Calhanoglu. En Italia hay muchos jugadores excelentes.

    En cuanto a nuestro equipo, tenemos muchos talentos extraordinarios: Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon y muchos otros. Creo que algún día jugarán en grandes clubes: quizá en el Inter, quizá en la Juventus, quizá en el Chelsea. No lo sé, pero van por buen camino».



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