Dusan Vlahovic está negociando su renovación con la Juventus, pero hay un escollo para los bianconeri: el Milan.





Así lo afirma SportMediaset, según el cual los rossoneri no han perdido el interés por el delantero serbio y están listos para entrar en las negociaciones.





Vlahovic es un viejo interés del Diavolo, que en estas horas ha cerrado otro fichaje para la delantera del futuro (Andrej Kostic, nacido en 2007 y procedente del Partizan de Belgrado), y la pista podría reactivarse justo cuando se han reanudado las conversaciones entre el exjugador de la Fiorentina y la Vecchia Signora.