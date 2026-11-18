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Ruben Amorim está encantado con el defensa nacido en 2001 y lo recibiría con los brazos abiertos en Milanello. Ya le había enviado un SMS la vez pasada: "Goncalo, ven conmigo al Milan, que queremos hacer grandes cosas".

Para el Sporting de Lisboa, Inacio no es un jugador cualquiera, sino el capitán del equipo. Por eso, cualquier decisión sobre él debe tomarse con mucho cuidado. El verano pasado, el presidente Frederico Nuno Faro Varandas no se había decidido a autorizar los documentos para su traspaso al Milan, pero ahora algo está cambiando.

En los últimos días, la directiva del Sporting de Lisboa ha debatido internamente el caso de Inacio hasta llegar a una decisión definitiva: Goncalo no será considerado intransferible en enero. Una novedad importante que puede influir mucho en el futuro del internacional portugués.

Inacio podría salir del Sporting en enero, pero solo si se cumple una condición imprescindible. ¿Cuál? Que llegue una oferta muy importante. El punto de partida rondaría los 40 millones, con bonus de más o de menos. Pero esta apertura a su salida también podría significar que el club está dispuesto a negociar.

Inacio tiene los mismos agentes que Amorim, la relación con el Milan es excelente y el contacto es bastante constante. Llegar a un acuerdo sobre las condiciones contractuales no supondría ningún problema. Ahora la pelota está en el tejado de Gerry Cardinale, quien, junto con el próximo director de fútbol Markus Krosche, deberá decidir si lanza una ofensiva decidida por el futbolista nacido en 2001 y satisface así una petición de su entrenador, Amorim.