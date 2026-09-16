Spalletti y la presión: la anécdota sobre lo que hacía cuando tenía diez años

En la rueda de prensa en la víspera del partido contra el NEC, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League, Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla de su relación con la presión que equipos como la Juventus deben ser capaces de soportar en los momentos difíciles de una temporada: "Aceptarla es la medicina para aprender a vivir y lo entendí pronto, cuando a los diez años iba a ganarme dos cosas para la familia después de la escuela", recoge Gazzetta.it.



