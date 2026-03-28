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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images

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Spalletti pide seis refuerzos, Yildiz y Bremer son intocables: las ideas para una Juventus capaz de ganar el Scudetto

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Las ideas de Spalletti para el mercado de fichajes de verano: seis refuerzos y dos intocables.

A poco menos de dos meses del final de la liga, la Juventus persigue el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones. Los bianconeri ocupan actualmente la quinta posición, con 54 puntos, a tres del Como. Sin embargo, independientemente de la clasificación entre los cuatro primeros, Luciano Spalletti, que en breve firmará la renovación hasta el 30 de junio de 2028, habría pedido seis refuerzos para la próxima temporada.

El entrenador, según informa Romeo Agresti, tiene las ideas claras sobre los jugadores que necesita la Juventus para crecer. El presupuesto y la disponibilidad dependerán, eso sí, de la clasificación para la próxima Liga de Campeones, pero las estrategias están empezando a perfilarse estos días.

  • LOS SEIS FICHAJES DE SPALLETTI

    La Juventus necesita refuerzos en todas las líneas. Necesitará un portero, ya que Di Gregorio no ha convencido este año, pero no solo eso. Se intentará reforzar la defensa con un central y un lateral. Luego, en el centro del campo, la línea que este año ha tenido más carencias y en la que se necesita un jugador que aporte orden y solidez.

    Y luego el ataque. David y Openda no han convencido y se marcharán, mientras que hay que resolver el tema de Vlahovic, cuyo contrato expira el 30 de junio de 2026 y cuyo futuro aún está por escribir. Independientemente de Vlahovic, sin embargo, se necesitará al menos un delantero. Una opción es Keinan Davis, del Udinese, aunque todavía no hay negociaciones en marcha.

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  • LOS INTOCABLES

    Spallettiha sido claro con la directiva, vetando algunas ventas. Los pilares del equipo, los jugadores estrella, no se tocan: Yildiz y Bremer son intocables, mientras que otros, aunque se les considere buenos futbolistas, podrían ser traspasados. Traspasados, no vendidos a precio de saldo, ya que la Juventus está dispuesta a escuchar posibles ofertas.

    Son unos 13 o 14 los jugadores bianconeri que cuentan con la confianza del entrenador, quien desea, por lo tanto, que sus jugadores clave se queden. Para volver a empezar el año que viene con un núcleo duro y garantizar la continuidad del trabajo realizado en estos meses.

  • CUESTIONES PRESUPUESTARIAS

    La Juventus, incluso sin la Liga de Campeones, no quiere reducir sus ambiciones. Se barajarán algunas ventas para gestionar el presupuesto, como la de David, quien, al haber llegado como agente libre, puede generar una importante plusvalía.

    Entre el balance y los refuerzos, la Juventus está estudiando la mejor estrategia para el próximo año. Porque, con o sin Champions, hará falta una pequeña revolución para satisfacer las exigencias del entrenador, que pide al menos seis fichajes para tener un equipo capaz de luchar por el Scudetto.

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