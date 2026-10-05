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Spalletti: «La Juventus, una temporada de hombres fuertes. Mi hijo se fue por mí, con Carnevali nos abrazamos. Alajbegovic puede sorprender. El año pasado ofreció un nivel altísimo»

Juventus

Las palabras del técnico de la Juventus en Tuttosport, sobre varios temas.

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, ha concedido una entrevista a Tuttosport. A continuación, la segunda parte, después de la publicada en el día de ayer:


SOBRE LA JUVE Y LOS AFICIONADOS - "La Juve no te da derechos y te mide por lo que estás dispuesto a dar cada día. En el fútbol puedes ganar con un solo disparo a puerta, pero es imposible ganarse la estima de los aficionados sin merecerla. Nosotros tendremos que estar a la altura, hacer que la gente se sienta orgullosa de nosotros: destrocemos el campo y desgastemos el balón, luego ya veremos adónde nos lleva esta actitud".



  • SOBRE SU HIJO - «Mi hijo Federico, cuando llegué a la Juventus, me dijo: "¿De verdad vienes aquí? Vale, entonces me voy yo". Él ya estaba aquí como ojeador y ahora se ha ido al Genoa. No quería que se le relacionara conmigo, tenía que tener su camino como ojeador y de verdad se fue. Me lo había dicho claramente».


    SOBRE LA PASADA TEMPORADA - «¿Qué fue lo que más me dolió de la pasada temporada? No haber mantenido el nivel altísimo mostrado durante casi toda la temporada: nos costó la Champions».


    SOBRE CARNEVALI - «Nos unen profesionalidad, amistad y abrazos. Los directores, incluidos Massara y Ottolini, son competentes y fiables. Eso me basta para estar bien»



  • SOBRE LA TEMPORADA - «Sin duda será una temporada de hombres fuertes. Nos estamos preparando y trabajando para destinos fuertes, no tenemos otras vías de escape. La zona de confort es tener un destino de alto nivel».


    SOBRE MCKENNIE - «Para McKennie hemos creado la “Weston zone”, él conoce cada rincón del campo. Es una persona bella y viva, se te muestra por sí solo. Él te dice: “Yo soy así”. Es un gran hombre que sabe hacer muchísimas cosas. Es mediocentro, centrocampista, mediapunta, juega donde le da la gana. Wes tiene la mochila llena de medallas para repartir entre quien lo ha entrenado y quien lo entrenará. La universidad es la nueva especialización en el fútbol: conocer todo el campo es ya una obligación».



  • SOBRE ALAJBEGOVIC - «Alajbegovic es alguien que realmente puede sorprender. Debemos ser capaces de crearle un contexto más familiar y tranquilo. Así podrá crecer más rápido. Hay que crear una relación fuerte entre el equipo y el potencial de cada jugador».



    SOBRE ZHEGROVA - «Si solo terminara de completarse un poco más, veréis a Zhegrova: puede convertirse en un top»


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