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«Soy uno de los mejores», afirma William Saliba, aunque reconoce que «no soy una estrella como Kylian Mbappé u Ousmane Dembélé»
El ascenso a la élite
Saliba ha cambiado mucho desde su regreso al norte de Londres tras varias cesiones en la Ligue 1. Ahora, fijo en el once de Arteta, muestra una seguridad que iguala su imponente presencia en el campo. Aunque solo tiene dos Community Shields, confía en sumar títulos importantes.
«Los trofeos son lo que hace que la gente te recuerde», declaró Saliba a GQ. «El fútbol es un deporte de equipo. Todavía me faltan los grandes títulos, y cuando los consiga, será aún mejor. Creo que soy uno de los mejores defensas del mundo».
Su entrenador ha sido clave en esta evolución y Saliba reveló que Arteta quiere que los rivales sientan miedo al verlo en la alineación.
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La humildad entre las superestrellas
A pesar de ser un defensa de primer nivel, Saliba reconoce la jerarquía de la fama en la selección francesa. Creció en Bondy, el mismo barrio parisino que Mbappé, así que entiende la diferencia entre el incansable trabajador defensivo y los iconos ofensivos que acaparan los titulares.
Reconoce que, aunque quizá no tenga el mismo carisma de «estrella» que los delanteros, su labor es igualmente importante.
«Dios decidió que fuera defensa central, y estoy muy contento con ello», explicó. «De niño uno se fija más en los delanteros: los que marcan, los que dan los pases decisivos; son los que más emocionan. Si hubiera podido, habría sido delantero y habría marcado 30 goles por temporada. No soy una estrella como Mbappé o Dembélé, pero en mi posición soy uno de los mejores».
El liderazgo y el vestuario francés
En la plantilla repleta de estrellas de Les Bleus, Saliba se ve como un líder de hechos, no de palabras. A diferencia de compañeros más expresivos como Maignan o Mbappé, prefiere influir con su juego defensivo. Inspirado por Raphaël Varane, busca guiar con el ejemplo y ganar cada duelo.
«No soy de los que alzan la voz en el vestuario como Maignan o Mbappé», admite. «Pero, como defensa, creo que hay que hablar mucho con los compañeros en el campo, porque lo ves todo. Intento hacerlo, jugar bien y ganar mis duelos. Así se deja huella en un equipo».
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Ambiciones en el Mundial y revancha
De cara al Mundial, Saliba se siente motivado tras ser suplente en Catar, donde solo jugó 27 minutos. Ve el próximo torneo como su verdadero debut mundialista. La final perdida en 2022 lo impulsa a enfrentarse otra vez a Argentina y borrar la decepción anterior.
Además, señala a Argentina, España, Brasil, Inglaterra y Portugal como principales rivales en la defensa del título. «Argentina. Cuando un equipo te gana como nos ganó a nosotros, quieres volver a jugar contra ellos. Quieres venganza», afirmó.