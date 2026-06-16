«Soy uno de los mejores», afirma William Saliba, aunque reconoce que «no soy una estrella como Kylian Mbappé u Ousmane Dembélé»

Saliba ha cambiado mucho desde su regreso al norte de Londres tras varias cesiones en la Ligue 1. Ahora, fijo en el once de Arteta, muestra una seguridad que iguala su imponente presencia en el campo. Aunque solo tiene dos Community Shields, confía en sumar títulos importantes.

«Los trofeos son lo que hace que la gente te recuerde», declaró Saliba a GQ. «El fútbol es un deporte de equipo. Todavía me faltan los grandes títulos, y cuando los consiga, será aún mejor. Creo que soy uno de los mejores defensas del mundo».

Su entrenador ha sido clave en esta evolución y Saliba reveló que Arteta quiere que los rivales sientan miedo al verlo en la alineación.