«¡Soy una de las personas más felices del mundo!»: Lisandro Martinez se sincera sobre su emotivo hito en Old Trafford

Lisandro Martinez vivió una noche histórica en Old Trafford, donde el Manchester United celebró su regreso a la Liga de Campeones de la UEFA con una contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah de Azerbaiyán. Matheus Cunha, Bruno Fernandes y Benjamin Sesko encarrilaron una cómoda ventaja antes de que el central argentino marcara en la segunda parte.

Después de haber marcado anteriormente sus tres goles con el Manchester United lejos de casa, ante Arsenal, Liverpool y Fulham, Martinez por fin estrenó su cuenta goleadora como local en M16.

La victoria también aseguró la primera portería a cero del United en la temporada en todas las competiciones.