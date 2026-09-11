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«¡Soy una de las personas más felices del mundo!»: Lisandro Martinez se sincera sobre su emotivo hito en Old Trafford
Martínez culmina un regreso europeo memorable
Lisandro Martinez vivió una noche histórica en Old Trafford, donde el Manchester United celebró su regreso a la Liga de Campeones de la UEFA con una contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah de Azerbaiyán. Matheus Cunha, Bruno Fernandes y Benjamin Sesko encarrilaron una cómoda ventaja antes de que el central argentino marcara en la segunda parte.
Después de haber marcado anteriormente sus tres goles con el Manchester United lejos de casa, ante Arsenal, Liverpool y Fulham, Martinez por fin estrenó su cuenta goleadora como local en M16.
La victoria también aseguró la primera portería a cero del United en la temporada en todas las competiciones.
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Ingenioso intercambio con tertulianos
Tras el pitido final, un ocurrente Martinez pilló desprevenidos a Jamie Carragher y Micah Richards en CBS Sports con su divertido intercambio posterior al partido. El defensa mostró su lado más relajado después de ayudar al United a mantener un dominio absoluto durante los 90 minutos.
Elogió a sus compañeros por imponerse físicamente desde el pitido inicial y por controlar el ritmo durante todo el encuentro.
"Tienes que ir a por cada balón como si fuera el último, y creo que eso es lo que hicimos hoy", explicó Martinez. "En cada duelo, fuimos muy dominantes".
Un defensa disfruta de un emotivo hito en casa
En declaraciones a MUTV tras el partido, Martinez admitió que marcar ante la afición local, con su novia viendo el encuentro desde la grada, convirtió la ocasión en inolvidable. El defensa de 28 años describió el momento como una alegría pura tras una actuación colectiva dominante.
Reconoció que la energía en estado puro que genera el icónico himno de la Champions League en Old Trafford puede ser difícil de contener.
"Es una sensación increíble, marcar en este estadio increíble y precioso con esa gente y además con mi novia allí", dijo Martinez. "Esta noche, sinceramente, soy una de las personas más felices del mundo".
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El Manchester United centra su atención en el derbi de Manchester
Con los tres puntos asegurados en su regreso europeo, Martínez instó a la plantilla a saborear el resultado brevemente antes de redirigir toda su atención hacia los compromisos domésticos. El United recibe a su rival Manchester City en Old Trafford el domingo en un crucial derbi de la Premier League.
El defensa insistió en que la plantilla debe llevar esa misma mentalidad despiadada al fin de semana.
«Tenemos que disfrutar y, mañana, tenemos que pensar en el derbi», añadió Martínez. «Queremos jugar con una gran mentalidad y concentración, y queremos intentar conseguir los tres puntos».
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