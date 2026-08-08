Getty Images
Traducido por
«¡Soy tu guerrero!» - El Arsenal completa un traspaso bomba por la estrella del Newcastle Bruno Guimaraes
El Arsenal cierra el fichaje de un objetivo de larga data para el centro del campo
El Arsenal ha confirmado oficialmente el fichaje de Guimaraes procedente del Newcastle, con el centrocampista brasileño firmando un contrato de larga duración en el Emirates Stadium. El movimiento pone fin a su etapa de cuatro temporadas y media en St James’ Park, donde disputó casi 200 partidos.
Guimaraes afirmó que cree que el Arsenal es el club adecuado para la próxima etapa de su carrera. El excentrocampista del Lyon dejó claro que sus ambiciones van más allá de simplemente unirse a un nuevo equipo, con títulos y un lugar en la historia del club entre sus objetivos.
Guimaraes promete dar lo mejor de sí mismo
En su primera entrevista oficial como jugador del Arsenal, Guimaraes explicó por qué estaba preparado para dar este paso. El centrocampista también detalló las cualidades que cree que aportará a su nuevo equipo.
"Estoy muy emocionado", admitió. "Estoy en un momento de mi vida en el que necesito un desafío como este. Quiero ganar títulos, quiero hacer historia y creo que estoy en el lugar adecuado para conseguirlo. Tengo muchas ganas de empezar".
"Puedo pasar el balón, correr mucho y jugar como un guerrero, nunca me rendiré. Intentaré ayudar al equipo, [soy] bueno con el balón, sereno, muy tranquilo, y a veces puedo marcar algunos goles y espero hacer muy, muy feliz a todo el mundo aquí.
Una mentalidad guerrera para el Arsenal
Guimaraes se ha labrado una reputación por su enfoque combativo y su capacidad técnica, y está decidido a llevar esa mentalidad al Arsenal. Se describió a sí mismo como un "guerrero" y subrayó su determinación de seguir luchando por el equipo.
"Es enorme lo que he hecho hasta ahora, pero quiero más. Quiero ganar con el Arsenal. Quiero ganar más títulos en mi carrera, y creo que estoy en el lugar adecuado, en mi mejor momento con 28 años", explicó.
"Estoy muy ilusionado por unirme. Aquí, vistiendo esta camiseta, tienes que ir a por títulos, ganar todo lo que podamos y hacer historia. Quiero poner mi nombre en la historia del club. Algún día, cuando me vaya, quiero que los jugadores vengan aquí y digan: quiero hacer exactamente lo que Bruno hizo por el club. Creo que es lo mejor que un jugador puede hacer por el club: hacer historia e inspirar a los jóvenes".
Guimaraes añadió: "Mi mensaje es daros las gracias por todo lo que habéis hecho. Por todos los mensajes que me habéis enviado, estoy muy ilusionado por unirme a vosotros. Voy a daros lo mejor de mí, lo prometo. Como he dicho, soy vuestro guerrero, nunca me rendiré. Ojalá podamos crear juntos muchísimos buenos recuerdos".
- (C)Getty Images
Guimaraes se prepara para su vida en el Arsenal
Guimaraes se incorporará de inmediato a sus nuevos compañeros al comenzar su etapa en el Arsenal. Su objetivo inmediato será adaptarse a su nuevo entorno y mostrar a los aficionados las cualidades que le llevaron a decidirse a asumir este reto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias