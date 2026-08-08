Guimaraes se ha labrado una reputación por su enfoque combativo y su capacidad técnica, y está decidido a llevar esa mentalidad al Arsenal. Se describió a sí mismo como un "guerrero" y subrayó su determinación de seguir luchando por el equipo.

"Es enorme lo que he hecho hasta ahora, pero quiero más. Quiero ganar con el Arsenal. Quiero ganar más títulos en mi carrera, y creo que estoy en el lugar adecuado, en mi mejor momento con 28 años", explicó.

"Estoy muy ilusionado por unirme. Aquí, vistiendo esta camiseta, tienes que ir a por títulos, ganar todo lo que podamos y hacer historia. Quiero poner mi nombre en la historia del club. Algún día, cuando me vaya, quiero que los jugadores vengan aquí y digan: quiero hacer exactamente lo que Bruno hizo por el club. Creo que es lo mejor que un jugador puede hacer por el club: hacer historia e inspirar a los jóvenes".

Guimaraes añadió: "Mi mensaje es daros las gracias por todo lo que habéis hecho. Por todos los mensajes que me habéis enviado, estoy muy ilusionado por unirme a vosotros. Voy a daros lo mejor de mí, lo prometo. Como he dicho, soy vuestro guerrero, nunca me rendiré. Ojalá podamos crear juntos muchísimos buenos recuerdos".