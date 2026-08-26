«Soy responsable»: Martin O'Neill asume la culpa tras el humillante derrumbe del Celtic en la Champions League ante el LASK

O'Neill admitió que quedarse fuera de la fase de liga por segundo año consecutivo es un golpe durísimo que debilita directamente el atractivo del club en el mercado de fichajes.

Lamentando el desplome de su equipo en la segunda parte, dijo: "Sabemos que estamos lejísimos de ser un equipo terminado; eso es absolutamente cierto. Ya lo pensábamos de todos modos, independientemente de todo. Pero sentíamos que, si nos clasificábamos para la Champions League, habría jugadores que querrían venir precisamente por esa razón. Eso no va a ser así. Pero ya veremos.

"Cuando veo que nos falta mucho, y quizá hablando de que estamos a un millón de millas, jugamos de maravilla la otra noche, de maravilla en el partido; ellos [LASK] también eran un gran equipo, marcaron algunos goles brillantes. Y nos quedamos claramente cortos, especialmente en la segunda parte".