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«Soy responsable»: Martin O'Neill asume la culpa tras el humillante derrumbe del Celtic en la Champions League ante el LASK
El LASK culmina una remontada impresionante
El Celtic tiró por la borda una contundente ventaja de 4-0 en el global cuando el LASK montó una remontada implacable para dejar a los campeones de Escocia fuera de la fase previa de la Champions League. El tempranero gol de Callum McGregor en Austria parecía sentenciar el pase tras el 3-0 de la ida, pero los tantos de Moses Usor, Robert Ljubicic, Samuel Adeniran y Florian Flecker forzaron la prórroga. Después, Adeniran volvió a marcar en el minuto 105 para sellar un extraordinario triunfo por 5-4 en el global.
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La eliminación temprana perjudica el reclutamiento
O'Neill admitió que quedarse fuera de la fase de liga por segundo año consecutivo es un golpe durísimo que debilita directamente el atractivo del club en el mercado de fichajes.
Lamentando el desplome de su equipo en la segunda parte, dijo: "Sabemos que estamos lejísimos de ser un equipo terminado; eso es absolutamente cierto. Ya lo pensábamos de todos modos, independientemente de todo. Pero sentíamos que, si nos clasificábamos para la Champions League, habría jugadores que querrían venir precisamente por esa razón. Eso no va a ser así. Pero ya veremos.
"Cuando veo que nos falta mucho, y quizá hablando de que estamos a un millón de millas, jugamos de maravilla la otra noche, de maravilla en el partido; ellos [LASK] también eran un gran equipo, marcaron algunos goles brillantes. Y nos quedamos claramente cortos, especialmente en la segunda parte".
El entrenador asume toda la culpa
El LASK dominó a fondo el partido, asedió la portería del Celtic con 40 remates, equivalentes a 4,8 goles esperados (xG), y creó 10 ocasiones claras. El Celtic no ofreció prácticamente nada como respuesta, con apenas ocho disparos y unos míseros 0,5 xG en 120 minutos.
Reflexionando sobre la debacle, O'Neill añadió: «Soy responsable de esto. Sin ninguna duda. Naturalmente, me llevó mucho tiempo superar la final de la Copa de la UEFA en 2003, pero esto fue una gran decepción. En su contexto, una era una final que habría sido fantástico ganar; esto fue un partido de clasificación que deberíamos haber podido superar».
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El Celtic busca la redención a nivel nacional
El Celtic debe recalibrar ahora con rapidez para la fase de liga de la Europa League mientras intenta curar sus heridas psicológicas antes de volver a la competición doméstica este fin de semana. O'Neill afronta una tarea inmediata para apuntalar una zaga alarmante y restaurar la moral fracturada del vestuario. La directiva del Celtic también afronta un tramo final decisivo en el mercado de fichajes para reforzar la plantilla y defender el título de liga que ganó la temporada pasada.
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