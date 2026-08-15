Aunque el copresidente Josh Kroenke afirmó ya en mayo que una renovación de contrato era una prioridad absoluta, Arteta insiste en que no hay sensación de pánico antes del arranque de la temporada contra el Manchester City en Cardiff.

En su rueda de prensa previa al partido, el técnico español intentó calmar cualquier inquietud de la afición: "Ellos [los aficionados] no tienen que preocuparse por nada de eso, porque quiero estar aquí. Estoy extremadamente feliz. Me siento muy agradecido de trabajar con la gente con la que trabajo y, cuando tengamos la posibilidad, resolveremos eso. Y ya está".

Explicó que el mercado de fichajes sigue siendo el foco principal: "¡Siempre hay otra prioridad, creo! Y así es como lo hemos estado llevando, creo que porque todo el mundo se siente cómodo con que el tiempo que queda de contrato no va a ser un problema".

Arteta también subrayó su total sintonía con la jerarquía del club: "Creo que porque mi voluntad, desde luego, es estar aquí y soy muy feliz aquí. Mi sensación por parte del club es la misma. Por eso todo el mundo está haciendo las cosas de una manera muy orgánica".