Buzzi
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«Soy la prueba viviente»: el excentrocampista del AC Milan Vikash Dhorasoo desafía a India a encontrar superestrellas mundiales entre una población de 1.400 millones de personas
La veterana francesa cuestiona su baja estatura
El excentrocampista del Milan ha desafiado a la India a demostrar que una población de 1.400 millones puede producir futbolistas verdaderamente de talla mundial. Al reflexionar sobre su propio ascenso hasta la cima del fútbol europeo, calificó la modesta posición del país, la 138, de absoluta paradoja dado el fervoroso entusiasmo que existe en focos como Calcuta. Esa llamativa disparidad llevó al finalista del Mundial de 2006 a instar a la AIFF a una reforma urgente del fútbol base para poner fin a su crónica ausencia en los grandes torneos.
- Richard Wareham
Dhorasoo reclama una visión estructurada del fútbol
Ante el abismo entre el fanatismo regional y la baja posición de India en el ranking de la FIFA, Dhorasoo insistió en que la situación actual del país es totalmente injustificada. En declaraciones a Times of India, destacó la paradoja: "La posición del fútbol indio en el ranking no tiene ningún sentido. Hay una cultura futbolística muy viva en lugares como, por ejemplo, Calcuta".
Señalando su propia carrera como prueba tangible de que los jugadores de origen indio pueden triunfar en la élite, subrayó la necesidad de previsión estratégica y de un mejor trabajo de los entrenadores: "Soy la prueba viviente de que los jugadores de origen indio pueden alcanzar el nivel más alto de este deporte. No tengo ninguna duda de que, en una población de 1.400 millones, se pueden encontrar joyas capaces de hacer lo que yo hice.
"Por supuesto, el rendimiento depende de muchos factores. Requiere planificación a largo plazo, nuevos métodos y visión. También creo que no siempre se trata del jugador; los entrenadores también tienen que desempeñar un papel importante".
Reuniones decisivas previstas en Calcuta
La visita a Calcuta va más allá del reencuentro con su antiguo técnico Carlo Ancelotti, ya que también tiene una misión más amplia: revisar, junto a la AIFF, las estructuras de las academias y el fútbol femenino. Al detallar su itinerario antes del histórico encuentro, Dhorasoo reveló: "Mañana me reuniré con Carlo Ancelotti. También me reuniré con responsables de la federación y mantendré una conversación abierta sobre el desarrollo del fútbol indio.
"Me gustaría ver algunas academias porque estoy convencido de que serán los jóvenes quienes hagan avanzar al país. También sería fantástico poder conocer al equipo femenino de fútbol, porque ahí fue donde empezó mi trayectoria como entrenador".
Reconociendo la enorme diferencia de nivel ante la pentacampeona del mundo, pidió al equipo de Khalid Jamil que disfrute de la ocasión e inspire a la próxima generación: "Mi consejo para los jugadores es simple: disfrutad del partido al máximo porque será un momento para recordar. Estos 90 minutos os enseñarán lo que hace falta para jugar al nivel al que está rindiendo Brasil.
"El fútbol es un deporte tan bonito que puedes ser un equipo pequeño y aun así encontrar soluciones para crearle problemas a los gigantes. Estoy seguro de que el entrenador Jamil aportará su propia perspectiva e intentará llevar a Brasil a su límite. Este partido debe ser una celebración del fútbol. Quién sabe, cuando termine el encuentro, quizá sea el comienzo de una bonita historia, con niños, padres y aficionados deseando escribir un nuevo capítulo".
- Panoramic by PsnewZ
Una prueba monumental precede a la revolución del desarrollo
Los hombres de Jamil afrontan el desafío más complicado de la historia reciente del fútbol de la nación cuando se midan el sábado al Brasil plagado de estrellas de Ancelotti. Tras la decepción de no lograr la clasificación para una Copa Asiática de la AFC de 24 equipos, este amistoso ofrece una medida aleccionadora del abismo que separa a India de la aristocracia de este deporte. Se espera que el diálogo entre Dhorasoo y los dirigentes de la AIFF dé lugar a planes concretos para la reforma de las academias y a una mejora de las titulaciones de los entrenadores nacionales.
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