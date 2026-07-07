Crouch, veterano de dos Copas del Mundo, protagonizó un momento viral tras la victoria 3-2 de Inglaterra sobre México. Al final del partido de octavos, el exjugador del Tottenham perdió la compostura y abrazó a Kane, escena que rápidamente recorrió las redes.

Al recordar aquellas emotivas escenas en Ciudad de México, Crouch admitió que la emoción lo desbordó. En su podcast de Prime Video, el delantero de 6 pies 7 pulgadas explicó: «Harry se acercó y me dio el abrazo más grande de mi vida; empezamos a bailar y le decía lo mucho que le quería. Entonces miré a mi alrededor y pensé que era un momento solo para Harry y para mí, pero debía de haber miles de fotógrafos a nuestro alrededor».