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«Soy el candidato ideal»: John Textor, excopropietario del Crystal Palace, desvela sus planes de comprar un equipo de la Bundesliga
Textor apunta a la expansión en Alemania
El inversor estadounidense Textor confesó su antiguo interés por el Eintracht en el documental «Inside Football – Who is buying the game?». El director de Eagle Football Holdings admitió que lleva años detrás del club de la Bundesliga e insinuó que el fichaje del exentrenador del Eintracht Oliver Glasner por el Palace formaba parte de esa estrategia. No obstante, la directiva del Eintracht se ha mostrado muy escéptica y alega que la propiedad de varios clubes podría afectar a la integridad del fútbol alemán.
- AFP
El candidato «perfecto»
Desde su casa en Florida, Textor destacó su vínculo personal con el Frankfurt, que, según él, lo hacía ideal para el club. Dijo que su pasión por el fútbol y su historia familiar lo convertían en más que un inversor extranjero.
Al valorar su idoneidad para un cargo en el corazón de Europa, Textor declaró, según el Frankfurter Rundschau: «Soy aficionado del Eintracht. Soy el inversor apasionado que quiere poner dinero en Alemania. No hablo el idioma, pero mi padre me dijo: “Eres alemán”. Así que lo soy».
Rechazo del modelo multiclub
La directiva del Eintracht reaccionó con cautela. Su portavoz, Axel Hellmann, criticó la propiedad múltiple del grupo de Textor, presente en Lyon, Botafogo y RWDM Bruselas, y advirtió que estas redes dan una ventaja desleal. Pidió normas más estrictas para proteger el mercado de fichajes.
Y, frente a la creciente influencia de los consorcios globales, sentenció: «Hay que imponer normas que no permitan a los inversores comprar clubes solo para trasladar jugadores de un lado a otro. ¡Hay que cortarlo de raíz!».
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Nos espera el duelo decisivo en Leipzig
El Eintracht, séptimo con 42 puntos, recibe este sábado al RB Leipzig en la 30.ª jornada de la Bundesliga. Los locales buscan un resultado positivo para mantener vivas sus opciones europeas, mientras la directiva rechaza la entrada de un accionista mayoritario.
La directiva se mantiene firme contra la participación mayoritaria, por lo que el equipo necesita un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones europeas en medio de las discusiones sobre la propiedad del club.