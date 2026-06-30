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«Soy el 10 del Barça»: Lamine Yamal asume la presión de liderar a España y confirma su estado físico para el Mundial 2026
Cómo lidiar con el peso de las expectativas
En una entrevista con «Tiempo de Juego», Yamal habló sobre las altas expectativas que lleva sobre sus hombros mientras España avanza en el Mundial 2026. El joven admitió que los aficionados esperan que sus talentos ofensivos más prometedores respondan.
En lugar de rehuir el foco, aceptó con confianza su papel como figura destacada en club y selección. «Entiendo que la gente se fije en el jugador que más ilusiona. Pedri y Rodri son geniales, pero la presión recae sobre mí: soy el “10” del Barça, el extremo. Estoy contento con ello; la presión surge cuando no puedes hacer lo que te piden, pero yo sí puedo», explicó.
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Yamal afirma estar en plena forma
Más allá de la presión, Yamal confirmó que está listo. Llegó al torneo con una lesión leve y fue dosificado en los primeros partidos.
Ahora se siente listo para brillar, aunque deja la decisión final en manos del entrenador. «Estoy muy bien, muy contento. He entrenado con muchas ganas y estoy ilusionado por llegar a este momento. Estoy al 90-80 % y mejorando, no voy a peor. Estoy listo para los 90 minutos», afirmó Yamal. «El entrenador decide; yo le diré cómo me encuentro y si puedo aguantar. Si veo un mínimo riesgo, no lo forzaré para evitar lesionarme, pero entreno duro», añadió.
Las emociones del Mundial y la prioridad de los resultados
España llegó como favorita, pero su juego ha sido criticado. Yamal admitió que el nivel no es el del Europeo, aunque lo importante es ganar.
«¿Es nuestro nivel el mismo que en la Eurocopa? He jugado bien muchas veces con el Barça y nos hemos ido a casa, pero lo importante es ganar», comentó. Sobre su primer gol en el torneo, mostró orgullo pero mantuvo la calma. «Nunca he sentido tanta felicidad; el Mundial es diferente y es con tu país. Nunca me emociono, no lloro. Lloré cuando me lesioné, al ver a mi madre llorar. Si ganamos el Mundial, tampoco lloraré; es imposible».
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¿Qué pasará ahora con España y Yamal?
España se mide a Austria en dieciseisavos. Yamal aspira a ser titular y jugar los 90 minutos. Tras la fase de grupos, la selección debe recuperar su fluidez ofensiva. Si Yamal mantiene su nivel de club, España puede llegar lejos en la eliminatoria.