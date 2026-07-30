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«¡Soy como un tiburón!». Roberto De Zerbi dice que el Tottenham hará más fichajes en este mercado de fichajes tras gastar ya casi 240 millones de libras
La mentalidad de «tiburón» en el mercado
De Zerbi ha ofrecido una actualización sobre la campaña de fichajes del Tottenham, dejando claro que su apetito por nuevo talento sigue sin saciarse. Al hablar de su agresivo enfoque a la hora de incorporar jugadores, el extécnico del Brighton utilizó una metáfora llamativa para describir sus métodos.
"En el mercado de fichajes, cuando quiero a un jugador me convierto en un tiburón. ¡No hay ninguna posibilidad de decir que no!", dijo el italiano a Football London.
El gasto ya ha alcanzado cotas mareantes, pero De Zerbi insiste en que el trabajo solo está parcialmente completado. "El mercado de fichajes no ha terminado, eso seguro, pero hemos completado el 60 % de nuestro proyecto en el mercado de fichajes. ¡Ahora tenemos otra bomba!", añadió.
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Construyendo el contingente ofensivo
Se cree ampliamente que la siguiente «bomba» es Savinho, que, según se informa, está presionando al Manchester City para que autorice su traspaso al norte de Londres. La llegada del brasileño reforzaría una unidad ofensiva ya de por sí cara, que recientemente se ha beneficiado de la adquisición por 85 millones de libras de Mateus Fernandes. De Zerbi confirmó que el club está priorizando atacantes que puedan adaptarse a sus exigencias tácticas específicas para los laterales.
«Un extremo puede ser un extremo muy abierto, uno capaz de meterse por dentro, un extremo sin lateral, un extremo capaz de jugar con el lateral», explicó el técnico. «Ahora mismo tenemos cuatro grandes laterales, quizá los cuatro laterales más importantes del mundo, porque creo que Pedro Porro es el mejor lateral derecho del mundo, con [Destiny] Udogie, [Andy] Robertson, y Djed Spence puede jugar a derecha e izquierda.
«Antes de incorporar a un extremo, tenemos que tener en cuenta al lateral, porque partimos del lateral, del jugador que ya tenemos, ¿no?»
Cuando le preguntaron si el próximo acuerdo estaba cerca, dijo: «Eso espero, pero seguro que no está terminado».
Sancionar la salida de un capitán
Mientras llegan caras nuevas, algunas figuras importantes se preparan para decir adiós. De Zerbi ha confirmado que no se interpondrá en el camino del capitán Cristian Romero, que busca regresar a la Serie A. El director deportivo del Inter, Piero Ausilio, ya ha reconocido que hay conversaciones activas en marcha para llevar al finalista del Mundial 2026 a San Siro.
"Romero, como jugador, es uno de los mejores defensas centrales del mundo, pero al final dije que quiero respetar la voluntad de los jugadores", explicó De Zerbi. También recordó cómo tuvo reuniones individuales con la plantilla allá por abril: "Dije: 'Ayudadme a mantener la categoría, y luego yo os ayudaré a salir'. Si no me ayudáis a mantener la categoría, ¡os quedáis bajo el agua conmigo!
"Pero Romero conmigo estuvo increíble. Top. En su comportamiento, en su respeto, sufrió cuando no jugó el último partido. No es cierto que quisiera irse a Argentina para preparar su Mundial. No es cierto."
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Mantener los estándares y las normas
El entrenador se mostró firme al abordar el futuro de jóvenes estrellas como Lucas Bergvall y Djed Spence, que también están despertando interés durante este periodo de transición. Aunque le gustaría que se quedaran, insistió en que cualquiera que siga en el club debe cumplir sus estrictos códigos de conducta.
«Si se quedan, tienen que quedarse siguiendo mis reglas, mis decisiones sobre el campo», advirtió De Zerbi a quienes están actualmente en la periferia de la plantilla. «Después de dos partidos, tres partidos, si un jugador no está jugando y empieza a estar triste o a no comportarse correctamente con los otros jugadores, los entrenadores, el personal, el club, cometeríamos un error muy, muy grande porque no habríamos aprendido de la temporada pasada».
Por ahora, sin embargo, la renovada plantilla de De Zerbi prepara sus partidos de pretemporada contra el Chelsea este sábado.
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