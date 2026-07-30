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«¡Soy como un tiburón!» - Roberto De Zerbi dice que el Tottenham hará más fichajes en este mercado de fichajes tras desembolsar ya casi 240 millones de libras
La mentalidad de «tiburón» en el mercado
De Zerbi ha ofrecido una actualización sobre la campaña de fichajes del Tottenham, dejando claro que su apetito por incorporar nuevo talento sigue sin saciarse. Al hablar de su agresivo enfoque para la captación de jugadores, el exentrenador del Brighton utilizó una llamativa metáfora para describir sus métodos.
«En el mercado de fichajes, cuando quiero a un jugador me convierto en un tiburón. ¡No hay posibilidad de decir que no!», declaró el italiano a Football London.
El gasto ya ha alcanzado cotas mareantes, pero De Zerbi insiste en que el trabajo solo está completado en parte. «El mercado de fichajes no está cerrado, seguro, pero hemos completado el 60 % de nuestro proyecto en el mercado de fichajes. ¡Ahora tenemos otra bomba!», añadió.
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Construyendo el frente ofensivo
Se cree ampliamente que esta próxima «bomba» es Savinho, que, según se informa, está presionando al Manchester City para que autorice su traspaso al norte de Londres. La llegada del brasileño reforzaría una parcela ofensiva ya de por sí cara, que recientemente se ha beneficiado de la adquisición de Mateus Fernandes por 85 millones de libras. De Zerbi confirmó que el club está priorizando atacantes que puedan adaptarse a sus exigencias tácticas específicas para los laterales.
«Un extremo puede ser un extremo muy abierto, uno capaz de meterse por dentro, un extremo sin lateral, un extremo capaz de jugar con el lateral», explicó el técnico. «Ahora mismo tenemos cuatro grandes laterales, quizá los cuatro laterales más importantes del mundo, porque creo que Pedro Porro es el mejor lateral derecho del mundo, con [Destiny] Udogie, [Andy] Robertson y Djed Spence, que puede jugar a derecha e izquierda.
«Antes de traer a un extremo, tenemos que pensar en el lateral, porque partimos del lateral, del jugador que ya tenemos, ¿no?»
Cuando le preguntaron si el próximo fichaje estaba cerca, dijo: «Eso espero, pero seguro que no está cerrado».
Sancionar la salida de un capitán
Mientras llegan caras nuevas, algunas figuras importantes se preparan para despedirse. De Zerbi ha confirmado que no se interpondrá en el camino del capitán Cristian Romero, que busca regresar a la Serie A. El director deportivo del Inter, Piero Ausilio, ya ha reconocido que hay conversaciones activas en marcha para llevar al finalista del Mundial 2026 a San Siro.
"Romero, como jugador, es uno de los mejores centrales del mundo, pero al final dije que quiero respetar la voluntad de los jugadores", explicó De Zerbi. Recordó cómo mantuvo reuniones individuales con la plantilla allá por abril: "Dije: 'Ayudadme a mantener la categoría y luego yo os ayudo a marcharos'. Si no me ayudáis a mantener la categoría, ¡os quedáis bajo el agua conmigo!
"Pero Romero conmigo estuvo increíble. Top. En su comportamiento, en su respeto, sufrió cuando no jugó el último partido. No es cierto que quisiera irse a Argentina para preparar su Mundial. No es verdad".
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Mantener los estándares y las normas
El entrenador se mostró firme al abordar el futuro de jóvenes estrellas como Lucas Bergvall y Djed Spence, que también están despertando interés en este periodo de transición. Aunque le gustaría que se quedaran, insistió en que cualquiera que siga en el club debe cumplir sus estrictos códigos de conducta.
"Si se quedan, tienen que quedarse siguiendo mis reglas, mis decisiones en el campo", advirtió De Zerbi a quienes actualmente están en la periferia de la plantilla. "Después de dos partidos, tres partidos, si un jugador no está jugando y empieza a estar triste o a no comportarse correctamente con los otros jugadores, los entrenadores, el personal, el club, cometeríamos un error muy, muy grande porque no aprendimos de la temporada pasada".
Por ahora, sin embargo, la renovada plantilla de De Zerbi se prepara para sus partidos de pretemporada contra el Chelsea este sábado.
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