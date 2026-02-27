Getty/GOAL
Sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones: el Manchester City se enfrentará al Real Madrid, el Chelsea al PSG, el Newcastle al Barcelona, el Arsenal al Bayer Leverkusen y el Liverpool al Galatasaray
¿Quiénes serán coronados reyes de Europa en 2025-26?
El Manchester City se ha cruzado con el Real Madrid con regularidad en los últimos años. Ya se enfrentaron en la fase de liga, con la victoria por 2-1 del equipo de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu, y han luchado en cinco campañas europeas consecutivas.
El Newcastle tiene historia con el gigante de La Liga, el Barcelona, con el impresionante hat-trick de Faustino Asprilla contra los blaugranas aún vivo en la memoria de los habitantes de Tyneside, mientras que el Chelsea se impuso al PSG en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.
El Liverpool ya ha sufrido una derrota ante el Galatasaray, uno de los grandes de Turquía, esta temporada, y volverá a viajar a Estambul. El Arsenal se prepara para enfrentarse al Bayer Leverkusen por primera vez desde 2002.
El Tottenham sigue sudando por mantener su estatus en la máxima categoría de Inglaterra, pero ha visto en la Liga de Campeones una distracción bienvenida y disfrutará del encuentro con el Atlético de Madrid. Harry Kane espera ayudar al Bayern de Múnich a superar al Atalanta, el último representante italiano que queda en la competición de este año.
El Inter, finalista derrotado la temporada pasada, cayó ante la sorpresa del Bodo/Glimt en la fase de play-off, donde se batieron récords y el fútbol noruego saboreó su primera victoria en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.
Sorteo completo de los octavos de final de la Liga de Campeones
Arsenal contra Bayer Leverkusen
Bayern Múnich vs Atalanta
Liverpool vs Galatasaray
Tottenham vs Atlético Madrid
Barcelona vs Newcastle
Chelsea vs París Saint-Germain
Sporting vs Bodo/Glimt
Manchester City vs Real Madrid
¿Cuándo se disputarán los partidos de octavos de final de la Liga de Campeones?
Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán los días 10 y 11 de marzo. Los partidos de vuelta se jugarán una semana después, los días 17 y 18 de marzo. Los equipos cabezas de serie jugarán los partidos de vuelta en su propio estadio.
Camino hacia la final de la Liga de Campeones 2025-26
Ya se han definido los caminos hacia la final para todos los equipos que siguen en liza en la Liga de Campeones esta temporada.
El Chelsea y el Liverpool podrían enfrentarse en cuartos de final, mientras que el Manchester City o el Real Madrid probablemente tendrán que pasar por el Bayern en cuartos. En el otro lado del cuadro, el Tottenham y el Newcastle siguen el mismo camino, mientras que el Arsenal cree que tiene buenas posibilidades de alcanzar otra semifinal, ya que el Bodo/Glimt o el Sporting le esperan si consigue superar al Leverkusen.
Todos los caminos conducen a una épica final en el Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo.
