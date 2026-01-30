Sorteo de los play-offs de eliminación directa de la Champions League: Real Madrid, PSG y Newcastle descubren a sus rivales tras quedar fuera del top ocho
- Getty/GOAL
Equipos de peso luchan por lugares en los octavos de final
Los gigantes de La Liga, el Real, se quedaron sin la clasificación automática por un solo punto, con una derrota 4-2 en Lisboa contra el Benfica que resultó costosa para los 15 veces ganadores de la Copa de Europa. El exjefe de los Blancos, Mourinho supervisó "el milagro de Da Luz", con el portero ucraniano Anatoliy Trubin anotando un gol en el minuto 98 que empujó a su equipo a través del gol de diferencia por el margen más estrecho. El Real tendrá una oportunidad inmediata de revancha.
El PSG hizo historia la temporada pasada al capturar el más prestigioso de los trofeos europeos por primera vez, pero han estado por debajo de su mejor nivel esta temporada - a pesar de tener al ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembele, a bordo - y tendrán que defender su corona de la manera difícil.
El Newcastle fue el único equipo de la Premier League que no terminó entre los ocho primeros, ya que el Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City lograron hacerse un hueco en los últimos 16, pero las Urracas se aferran a sueños continentales. Sin embargo, enfrentan un largo viaje a Azerbaiyán.
Por otro lado, el tricampeón Inter se enfrentará a los gigantes noruegos Bodo/Glimt y los pesos pesados de la Serie A, Juventus, se enfrentarán al Galatasaray. El Atlético de Madrid esperará tener oportunidades contra sus rivales belgas Club Brugge.
Los dos equipos alemanes involucrados en esta etapa de la competición, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, se enfrentarán a Atalanta y Olympiacos respectivamente, con algunos concursos épicos alineándose.
Sorteo completo de la fase de play-off de la Liga de Campeones
Benfica vs Real Madrid
Bodo/Glimt vs Inter
Mónaco vs Paris Saint-Germain
Qarabag vs Newcastle United
Galatasaray vs Juventus
Club Brugge vs Atletico Madrid
Borussia Dortmund vs Atalanta
Olympiacos vs Bayer Leverkusen
Los partidos de ida de los play-offs eliminatorios se llevarán a cabo el 17 y 18 de febrero, y las fechas de regreso se realizarán una semana después, el 24 y 25 de febrero.
- (C)Getty images
Emociones mixtas para los aspirantes al título de la Liga de Campeones
El Real Madrid seguirá lamiéndose las heridas cuando se enfrenten nuevamente contra el Benfica, con una noche dramática en suelo portugués que dejó al delantero 'Galáctico' Kylian Mbappe frustrado. Ha cuestionado el “deseo” que muestran algunos de sus compañeros de equipo y maldecido la adición de dos juegos más a un calendario ya abarrotado.
La superestrella francesa ha dicho: “No estamos siendo consistentes en nuestro juego. Tenemos que resolver eso. No podemos hacerlo un día, y luego no al siguiente. Un equipo de campeones no hace eso. Tenemos dos juegos más, y eso duele un poco. Queríamos tener tiempo en febrero para trabajar en nuestro juego, y en su lugar jugaremos los play-offs.”
Mientras que aquellos en la capital española están decepcionados, en París el ánimo es mucho más optimista. El jefe del PSG, Luis Enrique, sigue convencido de que su equipo es un serio contendiente para ganar la Liga de Campeones nuevamente, a pesar de terminar solo en el puesto 11 en la fase de la liga.
El español ha dicho: “No veo a nadie más favorecido que nosotros. Sabíamos que esto podía suceder. No tengo quejas sobre mi equipo. Por supuesto, podemos jugar mejor y obtener mejores resultados, pero siempre estamos listos para competir.”
Liga de Campeones 2025-26: Camino a la final en Budapest
Todos esos equipos que todavía siguen en la Liga de Campeones esperan avanzar hacia la final en el Estadio Puskas en Budapest el 30 de mayo. Si pueden pasar la ronda de play-off de eliminación, entonces asegurarán su lugar en los últimos 16. El sorteo para esa etapa de la competición se llevará a cabo el 27 de febrero.
Arsenal, Liverpool, City, Tottenham, Chelsea, Barcelona, Bayern Múnich y Sporting ya están clasificados y serán cabezas de serie en el próximo sorteo, lo que significa que tendrán la oportunidad de jugar el partido de vuelta de sus eliminatorias de octavos de final en casa.