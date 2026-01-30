Los gigantes de La Liga, el Real, se quedaron sin la clasificación automática por un solo punto, con una derrota 4-2 en Lisboa contra el Benfica que resultó costosa para los 15 veces ganadores de la Copa de Europa. El exjefe de los Blancos, Mourinho supervisó "el milagro de Da Luz", con el portero ucraniano Anatoliy Trubin anotando un gol en el minuto 98 que empujó a su equipo a través del gol de diferencia por el margen más estrecho. El Real tendrá una oportunidad inmediata de revancha.

El PSG hizo historia la temporada pasada al capturar el más prestigioso de los trofeos europeos por primera vez, pero han estado por debajo de su mejor nivel esta temporada - a pesar de tener al ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembele, a bordo - y tendrán que defender su corona de la manera difícil.

El Newcastle fue el único equipo de la Premier League que no terminó entre los ocho primeros, ya que el Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City lograron hacerse un hueco en los últimos 16, pero las Urracas se aferran a sueños continentales. Sin embargo, enfrentan un largo viaje a Azerbaiyán.

Por otro lado, el tricampeón Inter se enfrentará a los gigantes noruegos Bodo/Glimt y los pesos pesados de la Serie A, Juventus, se enfrentarán al Galatasaray. El Atlético de Madrid esperará tener oportunidades contra sus rivales belgas Club Brugge.

Los dos equipos alemanes involucrados en esta etapa de la competición, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, se enfrentarán a Atalanta y Olympiacos respectivamente, con algunos concursos épicos alineándose.