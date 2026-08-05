El sorteo de la Liga Premier de Egipto 2026-2027 deparó un comienzo dispar para el campeón defensor, el Zamalek, y sus rivales Al Ahly y Pyramids.

El Zamalek arranca la temporada con un enfrentamiento ante el Al Ittihad de Alejandría el próximo 21 de agosto, para luego medirse al Banco Al Ahly en la segunda jornada, el día 26 del mismo mes, antes del duelo contra el Petrojet de Suez el 31 de agosto.

En la cuarta jornada, el Zamalek se enfrenta al Abu Qir para Fertilizantes el 8 de septiembre, y después al Ghazl El Mahalla en la quinta jornada, el día 16 del mismo mes.

El sorteo, que se realizó utilizando inteligencia artificial, situó el partido cumbre entre el Al Ahly y el Zamalek en la sexta jornada, prevista para el 11 de octubre.

El Zamalek jugará contra el Pyramids en la jornada 13, el próximo 28 de diciembre.