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Sorteo de la Liga Egipcia: una cumbre temprana entre Al Ahly y Zamalek

Al Ahly SC
Zamalek SC
Pyramids FC
Premier League
Egipto

La recompensa por conquistar el título se multiplica por 10

El sorteo de la Liga Premier de Egipto 2026-2027 deparó un comienzo dispar para el campeón defensor, el Zamalek, y sus rivales Al Ahly y Pyramids.

El Zamalek arranca la temporada con un enfrentamiento ante el Al Ittihad de Alejandría el próximo 21 de agosto, para luego medirse al Banco Al Ahly en la segunda jornada, el día 26 del mismo mes, antes del duelo contra el Petrojet de Suez el 31 de agosto.

En la cuarta jornada, el Zamalek se enfrenta al Abu Qir para Fertilizantes el 8 de septiembre, y después al Ghazl El Mahalla en la quinta jornada, el día 16 del mismo mes.

El sorteo, que se realizó utilizando inteligencia artificial, situó el partido cumbre entre el Al Ahly y el Zamalek en la sexta jornada, prevista para el 11 de octubre.

El Zamalek jugará contra el Pyramids en la jornada 13, el próximo 28 de diciembre.

  • El Ahly y Pyramids: otra gran final

    Por su parte, el Al Ahly comienza su andadura con un duelo ante el Al Sharqia Dokhan en la primera jornada, que se disputa el 23 de agosto, y luego se enfrenta al ZED FC en la segunda jornada el 28 de agosto.

    El conjunto rojo se mide al Smouha en la tercera jornada el 1 de septiembre, antes del encuentro ante el Al Mokawloon Al Arab en la cuarta jornada el 9 de septiembre, y después al Abou Qir Fertilizers en la quinta jornada el 15 de septiembre, previo al duelo ante el Zamalek en la sexta jornada.

    El Al Ahly jugará contra el Pyramids en la novena jornada el 23 de noviembre.

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  • El comienzo de Pyramids

    Pyramids abre su recorrido con un enfrentamiento ante el Ghazl El Mahalla, para luego medirse al Abou Kir Fertilizers y al Al Masry en las jornadas segunda y tercera, antes de enfrentar al El Gouna en la cuarta jornada y al Ceramica Cleopatra en la sexta jornada.

    Las competiciones de la temporada se disputan en su primera fase con el sistema de liga entre todos los clubes participantes, antes de pasar a la segunda fase, que verá la división de los equipos en dos grupos: el primero incluye a 6 clubes que competirán por definir el título, mientras que el segundo incluye a 14 equipos que lucharán por la permanencia, con el descenso de 4 clubes a la Liga de Profesionales.

    Está previsto que el campeonato de liga se detenga, en principio, a partir del 20 de septiembre, coincidiendo con el parón internacional.

    En lo relativo a los premios, Ahmed Diab, presidente de la Asociación de Clubes Egipcios de Fútbol, reveló el aumento del valor de la recompensa por la conquista del título de liga a 50 millones de libras a partir de la próxima temporada, después de que fuera de solo 5 millones de libras, en un incremento equivalente a diez veces. Diab añadió que la asociación logró aumentar los ingresos de los derechos de emisión televisiva en un 300%.

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