Getty Images/GOAL
Traducido por
Sorteo de la fase previa de la Liga de Campeones femenina: Chelsea, Real Madrid y PSG conocen a sus rivales, con las vencedoras clasificándose para la fase de liga de la UWCL
El Chelsea se enfrentará a la Real Sociedad en la fase previa de la Champions League femenina
El Chelsea tendrá que vencer a la Real Sociedad para asegurarse una plaza en la fase de liga de la Champions League, y el conjunto español viajará a Londres para la ida de esa eliminatoria a doble partido a finales de este mes. La Real solo ha participado una vez antes en la UWCL, cuando cayó en la segunda ronda de la fase de clasificación en la campaña 2022-23. El tercer puesto en la Liga F de la pasada temporada le ha dado otra oportunidad de meterse por primera vez en la competición principal, pero afrontará una prueba dura en la fase previa tras quedar emparejada con el Chelsea, finalista en 2021 y semifinalista en tres de las últimas cuatro temporadas.
El Chelsea sí tuvo una campaña complicada el curso pasado, la peor en la Women's Super League en siete años, incluso. Sin embargo, las lesiones jugaron un papel importante en ello y el club se ha movido en el mercado de fichajes de verano para responder con fuerza a esa decepción, con incorporaciones como las de Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni y Manaka Matsukubo. Sería una auténtica sorpresa que no lograra meterse en la fase de liga de la UWCL.
- Getty Images
El Real Madrid, el PSG y más equipos conocen a sus rivales en la fase previa de la Liga de Campeones femenina
Otros emparejamientos destacados definidos el martes incluyen un choque entre el Eintracht Frankfurt y el Paris Saint-Germain. El Frankfurt terminó tercero en la Bundesliga la temporada pasada y alcanzó las semifinales de la Copa Europa Femenina de la UEFA, donde solo fue eliminado por el Hacken, que acabaría proclamándose campeón. El PSG, por su parte, vivió una temporada terrible en 2025-26, especialmente en Europa, al terminar penúltimo en la fase de liga de la Champions League tras sumar solo dos puntos en seis partidos. Necesitará mejorar para volver a esa fase en 2026-27.
El Real Madrid, cuartofinalista de la Champions League en tres ocasiones, se enfrentará al Ajax, que alcanzó los cuartos de final de esta competición en la campaña 2023-24, en otra atractiva eliminatoria de la ronda final de clasificación, mientras que el Wolfsburgo, dos veces campeón, se medirá al Inter, que terminó segundo en la Serie A la pasada temporada.
Todos esos enfrentamientos pertenecen a la ruta de la liga de la ronda de clasificación, ya que los clubes implicados se clasificaron por su posición final en sus respectivas ligas nacionales, en lugar de hacerlo por haber ganado un título. Luego está la ruta de campeones, que incluye a campeones nacionales como el PSV Eindhoven, al Brann, reciente cuartofinalista, y al OH Leuven, el conjunto belga que alcanzó las rondas eliminatorias de la Champions League de la pasada temporada.
Sorteo completo de la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones femenina
Ruta de la liga:
Eintracht Frankfurt vs Paris Saint-Germain
St Polten vs Juventus
Wolfsburgo vs Inter
Chelsea vs Real Sociedad
Ajax vs Real Madrid
Ruta de campeones:
Sparta Praha vs Servette
PSV Eindhoven vs HB Koge
Brann vs Austria Wien
OH Leuven vs Czarni Sosnowiec
- Getty Images
¿Qué viene después?
Las eliminatorias de la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones femenina se disputarán a doble partido, con los encuentros de ida el 26 de agosto y los de vuelta una semana después, el 2 de septiembre. Los nueve ganadores avanzarán a la fase de liga de la Liga de Campeones, para la que Barcelona, Lyon, Bayern de Múnich, Arsenal, Hacken, Roma, Benfica, Paris FC y Manchester City ya se han clasificado. El sorteo que determinará los partidos de la fase de liga tendrá lugar el 4 de septiembre.
Mientras tanto, los nueve perdedores de las eliminatorias de la tercera ronda de clasificación de la UWCL accederán a la segunda ronda de clasificación de la Copa Europa femenina de la UEFA, que se puso en marcha por primera vez la temporada pasada. La edición inaugural la ganó Hacken, que superó a su compatriota sueco Hammarby en una final a doble partido. La segunda ronda de clasificación de la UWEC se disputará a finales de septiembre, con equipos como Rangers, Hearts, Fenerbahce y Sporting implicados. Eso reducirá el cuadro a 16 equipos, que luego entrarán en una competición con formato de eliminación directa. Los octavos de final arrancarán a finales de octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias