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inter festa woldsburg 2026Getty Images

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Sorteo de la fase de liga de la UEFA Women's Champions League: la Roma, con Barcelona, Real Madrid y Chelsea; la Juventus, con PSG y Lyon; el Inter, con Arsenal y Manchester City

Women's football
Liga de Campeones
Roma
Inter
Juventus

Para el fútbol femenino italiano, la edición de la UEFA Women’s Champions League que arrancará entre el 22 y el 23 de septiembre será histórica: tres equipos de la Serie A Women participarán en la League Phase, con el sorteo celebrado hoy en Nyon que ha marcado el camino que les espera a Roma, Juventus (ambas partían desde el segundo bombo) e Inter (en el tercero). Por segunda temporada consecutiva, el formato de la Women’s Champions League se ha equiparado al masculino: grupo único de 18 equipos, seis partidos (tres en casa y tres fuera) contra seis rivales diferentes, dos procedentes de cada bombo.

  • LAS RIVALES DE JUVENTUS, INTER Y ROMA

    A la espera del calendario, que se confeccionará en las próximas horas, la Roma, campeona de Italia, se enfrentará en casa a Barcelona, Real Madrid y Servette, y fuera a Chelsea (donde desde hace pocas semanas juega Giulia Dragoni, ex de la Roma), Benfica y Leuven. Curiosidad: cuatro de las seis rivales (Barcelona, Chelsea, Real Madrid y Leuven) son las mismas que el año pasado. La Juventus, en cambio, se medirá en casa a Lyon, Benfica y Leuven, y fuera a Paris Saint-Germain, Hacken y Austria Viena. Repite respecto a la pasada temporada contra Lyon y Benfica. Para el Inter, que llega de la extraordinaria gesta ante el Wolfsburgo y debuta en la League Phase, al partir desde el bombo 3 le tocará la tarea más dura: recibirá en casa a Arsenal, Hacken y Manchester City, y jugará fuera contra Lyon, Real Madrid y Austria Viena.

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  • LA FÓRMULA

    Al término de las seis jornadas, los cuatro primeros equipos de la clasificación se clasificarán directamente para los cuartos de final. Los equipos que terminen entre la quinta y la duodécima posición disputarán los playoffs de la fase eliminatoria para decidir las cuatro plazas restantes para los cuartos de final.


    Las fechas de la fase de liga - Todos los partidos en Disney+

    Jornada 1: 22/23 de septiembre

    Jornada 2: 30 de septiembre/1 de octubre

    Jornada 3: 28/29 de octubre

    Jornada 4: 10/11 de noviembre

    Jornada 5: 18/19 de noviembre

    Jornada 6: 16 de diciembre


    Sorteo de la fase eliminatoria

    18 de diciembre, Nyon (fecha sujeta a cambios)


    Playoffs de la fase eliminatoria

    Ida: 3/4 de febrero

    Vuelta: 10/11 de febrero


    Cuartos de final

    Ida: 23/24 de marzo

    Vuelta: 31 de marzo/1 de abril


    Semifinales

    Ida: 1/2 de mayo

    Vuelta: 8/9 de mayo


    Final (Stadion Narodowy, Varsovia)

    28, 29 o 30 de mayo

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