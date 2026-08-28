¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Sorteggio Europa League

Traducido por

Sorteo de la Europa League, los rivales de Juventus y AC Milan: Spalletti con Real Sociedad y Rennes. Amorim con Benfica, Olympiacos y dos ingleses

AC Milán
Juventus
Europa League

Así quedaron los rivales de la Italia de Luciano Spalletti y del AC Milan de Rubén Amorim.

Milan y Juventus son los dos representantes del fútbol italiano que participan en la edición 2026/2027 de la Europa League. Hoy, a las 13:00, en el Grimaldi Forum de Montecarlo, se celebró la ceremonia del sorteo. Juventus y Milan figuran ambos en el bombo 1.


Estos son los rivales: sonríe Spalletti, menos Amorim:


  • LAS RIVALES DE LOS ITALIANOS

    Estos son los rivales de los equipos italianos surgidos del sorteo de Montecarlo (en mayúsculas los equipos a los que se enfrentarán como visitantes):


    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.


    MILAN: Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURGO, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFÍA.

    • Anuncios

  • EL SORTEO

    El programa completo de la Fase de Liga de la Champions League (en mayúsculas los equipos a los que se enfrentará fuera de casa):


    PRIMER BOMBO


    Bayer Leverkusen: Marsella, LYON, Salzburgo, DINAMO DE ZAGREB, Celje, LECH POZNAN, Besiktas, OFI CRETA.

    Benfica: AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NICOSIA, Ofi Creta, NEC.

    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA DE VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.

    MILAN:Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURGO, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

    Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.

    AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo de Zagreb, SPARTA DE PRAGA, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.

    Olympiacos: Milan, MARSELLA, Sparta de Praga, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.

    Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.

    Marsella: Olympiacos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta de Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofia, BESIKTAS.



  • EL FORMATO

    La Europa League contará con 36 equipos en la salida: la fase de liga se disputará de septiembre a enero, con ocho partidos para cada uno (cuatro en casa y cuatro fuera) para todos los conjuntos implicados.

    Los ocho primeros clasificados pasan a octavos de final, mientras que del noveno al vigesimocuarto puesto se disputarán los playoffs (cuyos ganadores accederán a octavos de final). Los últimos doce clubes, en cambio, quedan eliminados y no accederán a otros torneos europeos de esta temporada.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • LAS FECHAS DE LA FASE DE LIGA

    Jornada 1: 16/17 de septiembre de 2026
    Jornada 2: 15 de octubre de 2026
    Jornada 3: 22 de octubre de 2026
    Jornada 4: 5 de noviembre de 2026
    Jornada 5: 26 de noviembre de 2026
    Jornada 6: 10 de diciembre de 2026
    Jornada 7: 21 de enero de 2027
    Jornada 8: 28 de enero de 2027

  • QUÉ EQUIPOS PARTICIPAN

    • BAYER LEVERKUSEN
    • JUVENTUS
    • MILAN
    • LYON
    • AZ ALKMAAR
    • OLYMPIACOS
    • REAL SOCIEDAD
    • MARSELLA
    • UNION SAINT-GILLOISE
    • DINAMO DE ZAGREB
    • CELTIC
    • STURM GRAZ
    • CRYSTAL PALACE
    • BOURNEMOUTH
    • SUNDERLAND
    • SPARTA PRAGA
    • RENNES
    • CELJE
    • CELTA DE VIGO
    • HOFFENHEIM
    • TORREENSE
    • HAPOEL BE'ER SHEVA
    • NEC
    • LEVSKI SOFÍA
    • BENFICA
    • FERENCVÁROS
    • VIKTORIA PLZEN
    • ARARAT-ARMENIA
    • SALZBURGO
    • ANDERLECHT
    • LECH POZNAN
    • JAGIELLONIA
    • OMONIA
    • BESIKTAS
    • LILLESTROM
    • OFI CRETA

  • PRIMER BOMBO

    Bayer Leverkusen

    Benfica

    JUVENTUS

    MILAN

    Lyon

    AZ Alkmaar

    Olympiacos

    Real Sociedad

    Marsella

  • SEGUNDO BOMBO

    Ferencvaros

    Viktoria Plzen

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzburgo

    Celtic de Glasgow

    Sparta Praga

    Rennes

    Anderlecht

  • TERCERA FRANJA

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta Vigoco

  • CUARTA BANDA

    Hoffenheim

    Besiktas

    Torreense

    Hapoel Beer Sheva

    NEC

    OFI Creta

    Lillestrom

    Levski Sofia

    Ararat Armenia

  • CÓMO FUNCIONA EL SORTEO

    La fase de liga prevé un grupo único de 36 equipos, que han sido divididos en cuatro bombos.

    Cada club, desde el bombo 1 hasta el bombo 4 en orden descendente, según dónde hayan sido incluidos los equipos, verá la extracción aleatoria de su bola.

    La posterior asignación, en tiempo real, de los adversarios se realizará de forma informatizada, respetando dos criterios básicos: un club no puede jugar contra un equipo del mismo campeonato ni contra más de dos del mismo país.

    El calendario posterior se comunicará antes del domingo 30 de agosto, a través de los canales oficiales de la UEFA

Serie A
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR