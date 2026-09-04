El panorama de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA 2026-27 ha quedado oficialmente definido tras el sorteo celebrado en Nyon. El Arsenal afronta una tarea complicada, ya que ha quedado emparejado con dos potencias vigentes como el Barcelona y el Lyon. El Arsenal, encuadrado en el bombo 1, tendrá que superar un calendario exigente que también incluye partidos contra el Benfica, el Paris FC, el HB Koge y el Inter.

El Barcelona, ampliamente considerado como el equipo a batir en el fútbol europeo, supondrá la prueba definitiva para el Arsenal. El conjunto azulgrana también se enfrentará al Bayern de Múnich, la Roma, el Paris FC, el Servette y el HB Koge.