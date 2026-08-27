Bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Enzo Maresca, el Manchester City aspira a volver a hacerse un sitio en la escena europea tras unas campañas decepcionantes en las dos últimas temporadas, en las que cayó en octavos de final la temporada pasada y en los play-offs de la fase eliminatoria en 2024-25. El City ha quedado emparejado para recibir al Paris Saint-Germain en lo que promete ser uno de los platos fuertes de la nueva fase de liga. El equipo de Maresca también recibirá al Sporting CP, al Napoli y al AEK Atenas en el Etihad Stadium, además de rendir visita al Barcelona en el Camp Nou, al RB Leipzig, al Lens y al Porto.

El Aston Villa regresa a la Champions League por primera vez desde su impresionante trayectoria en la temporada 2024-25, cuando alcanzó los cuartos de final. El equipo de Unai Emery se prepara para un reencuentro de alto nivel con el Paris Saint-Germain en Villa Park, en una reedición de la reciente Supercopa de la UEFA, en la que el conjunto francés logró una ajustada victoria por 2-1 en Salzburgo gracias a un gol decisivo de Desire Doue. Más allá del gran duelo en casa ante el PSG, el Villa también recibirá al Borussia Dortmund, al Fenerbahce y al Viking en Villa Park, mientras que tendrá exigentes desplazamientos para medirse al Barcelona, al Club Brugge, al Galatasaray y al Slavia Praga.