‘Puedes hacer lo que quieras’: el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA se convirtió en una oda divisiva a Donald Trump, no en una celebración del fútbol

WASHINGTON - Donald Trump podía hacer lo que quisiera, o al menos eso fue lo que Gianni Infantino le dijo.

Esa interacción, que no duró más de 10 segundos mientras Trump alteraba claramente el programa durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026, resumió la desconcertante ceremonia. Infantino trató de dirigir al Presidente a través del escenario de cierta manera. Trump tomó una ruta diferente. Ya sea como una demostración de poder o simplemente un malentendido de las indicaciones, el Presidente de la FIFA lo permitió.

"Señor Presidente, por aquí, por aquí. Oh, por aquí, puede hacer lo que quiera", dijo Infantino, permitiendo a Trump ser el protagonista de su propia fiesta.

Pero un sorteo se supone que debe ser algo completamente diferente, no un escenario para un solo hombre.

Se supone que nos hace olvidar lo malo - sportswashing, explotación, y las incómodas tensiones políticas entre países que pronto se enfrentarán.

En cambio, fue una representación imperfecta e inexacta de lo que debería ser una Copa del Mundo. Desde el punto de vista de un romántico del fútbol sin esperanzas, se trata de unirnos, celebrar las diferencias, y mostrar a la élite mundial. Este sorteo trató sobre el excepcionalismo de un país y, más específicamente, de un hombre, lo cual pierde el sentido por completo. Lo que debería haber sido la parte divertida se convirtió en un extraño homenaje a un hombre, y eso no es de lo que debería tratarse un sorteo de la Copa del Mundo, ni un torneo en sí.

Y todos lo sabían.

"No, no me gusta, pero podríamos haberlo hecho como, sin todo esto. No lo necesito. Pero, por supuesto, es un gran escenario y es un gran entretenimiento. Estaba muy consciente de que hoy no se trata de un profundo entendimiento del fútbol," dijo el entrenador de Inglaterra Thomas Tuchel a los periodistas.

