Sorpresa entre bastidores al comunicarle la decisión: la primera reacción de Hossam Hassan tras su destitución

Abú Zahra desveló una sorpresa sobre la forma en que se le comunicó al anterior director técnico la decisión de su destitución, ya que la noticia le llegó a través del director administrativo de la selección, sin ningún contacto por parte del presidente ni de los miembros de la junta directiva de la Federación de Fútbol.

Y explicó: "Mustafa Azzam, secretario general de la Federación de Fútbol, se encargó de contactar con el director administrativo de la selección e informarle de la decisión de la junta directiva, antes de que este último trasladara la noticia a Hossam Hassan y a su cuerpo técnico".

Según el relato del miembro de la junta directiva, Hossam Hassan no manifestó ninguna objeción ni reacción emocional al conocer el fin de su misión, sino que aceptó el asunto con calma, limitándose a decir: "Es el destino que Dios ha dispuesto y lo que Él quiso hacer", para después desear suerte a la selección durante el próximo periodo.

En el plano contractual, Abú Zahra subrayó que la Federación no excederá las obligaciones estipuladas en el contrato del entrenador, aclarando que el acuerdo incluye una cláusula de penalización y disposiciones concretas que regulan la liquidación de los derechos económicos derivados de la rescisión del contrato, y que la junta tratará el expediente conforme a lo acordado.

Por otra parte, la Federación de Fútbol no pretende limitar el final de la relación de Hossam Hassan con la selección a una liquidación contractual, ya que Abú Zahra reveló la intención de celebrar una reunión de la junta directiva durante la próxima semana para estudiar las medidas adecuadas de cara a homenajear al entrenador y a su cuerpo técnico auxiliar, en reconocimiento a lo que aportaron durante el periodo en que asumieron la responsabilidad.

Lee también: Un nuevo peligro amenaza al Al Ahly: un gigante europeo persigue a Toney