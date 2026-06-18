En el programa «Reif ist Live» se afirmó: «Nuestros reporteros revelan que se probó una variante en un entrenamiento a puerta cerrada de la DFB que Julian Nagelsmann considera seriamente». En el centro de estas especulaciones está Sané, quien, tras su flojo partido contra Curazao, ya estaba bajo observación.
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¡Sorpresa en la selección alemana: Julian Nagelsmann considera un papel inusual para Leroy Sané!
En este plan, el extremo derecho se retrasa en fase defensiva. Cuando el rival tiene el balón, Sané cubre el flanco derecho y convierte la línea de cuatro en una de cinco.
Este ajuste táctico provocaría una reacción en cadena: Jamal Musiala pasaría al centro del campo para formar, junto con Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha, un mediocampo de cuatro. Por delante, Kai Havertz se mantendría como único delantero centro.
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Parece que Alemania respeta a Diomande.
En lugar del habitual 4-2-3-1, Alemania usará un 5-4-1 en defensa, señal del respeto de Nagelsmann al rival.
Costa de Marfil tiene extremos muy rápidos, como el joven Yan Diomande, de 19 años, del RB Leipzig, capaz de complicar la transición defensiva alemana. Ese potencial de contraataque habría llevado al seleccionador alemán a replantear su estrategia y elegir una defensa más controlada.
El experto y excomentarista Marcel Reif, de 76 años, muestra escepticismo: en su programa afirmó que la formación inicial no es decisiva y se preguntó si Sané es realmente un defensa.
Reif: «Para Sané, este partido es una prueba de fuego».
Reif admite que deben adaptarse a las fortalezas del rival. Sobre la línea de cinco, aclaró: «Las posiciones deben ser flexibles y Sané tendrá que retrasarse más ante Costa de Marfil. Creo que jugará desde el principio. Por los nombres, creo que será la misma alineación que contra Curazao. Creo que eso también tiene sentido».
Para Sané, el sábado hay más en juego que un nuevo rol táctico. Ante Curazao, el jugador de 30 años quedó a la sombra de sus compañeros de ataque y, pese a varias ocasiones, no marcó, lo que le valió duras críticas.
Por eso, Reif considera que el delantero se encuentra ya en una encrucijada del torneo. «Para Sané este es un partido decisivo. Si no rinde, a Nagelsmann se le acabarán los argumentos y entonces habrá que plantearse recurrir a Leweling, Undav u otras alternativas», afirmó.