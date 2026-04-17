El centrocampista confirmó a *Bild* que se ha puesto en contacto con el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann.
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¿Sorpresa en la lista mundialista de Alemania? Una estrella de la Bundesliga admite haber hablado con Julian Nagelsmann
«Conozco a Julian desde hace años; fue mi entrenador en las categorías inferiores del Hoffenheim. Incluso cuando sufrí una grave lesión de rodilla (Prömel se perdió casi toda la temporada pasada por una rotura de ligamentos cruzados, nota del editor), se puso en contacto conmigo. Antes de las convocatorias de marzo, volvió a hacerlo», reveló Prömel.
Le dije que no estaría en la lista de finales de marzo, pero me alegro de que me tenga en cuenta», añadió. «No tengo grandes esperanzas para el verano, porque el seleccionador ya no hará muchos cambios en la convocatoria de marzo. Pero si finalmente me necesita, sea cual sea mi rol, quiero estar ahí. Ser parte de la convocatoria para el Mundial sería un sueño enorme», concluyó Prömel.
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Selección alemana: ¿Conseguirá Grischa Prömel subirse al tren del Mundial?
Tras superar una larga lesión, Prömel se ganó un lugar en el Hoffenheim al inicio de la temporada con sólidas actuaciones como suplente. Desde otoño ha sido titular en la mayoría de los partidos y ha contribuido de forma decisiva a la gran campaña del TSG, actualmente sexto. Recientemente, Maximilian Beier, del Dortmund, no convocado para los partidos internacionales de marzo, declaró en la FAZ que su compañero en el BVB, Waldemar Anton, y Prömel «pasan un poco desapercibidos y no reciben el reconocimiento que realmente se merecen».
Prömel solo ha sido convocado una vez con la absoluta: en noviembre de 2023, cuando Nagelsmann lo llamó para los amistosos contra Turquía (2-3) y Austria (0-2), aunque no llegó a debutar.
Sin embargo, su convocatoria para el Mundial sería una sorpresa, pues no ha sido tenido en cuenta en los últimos dos años y medio. Además, Nagelsmann ya advirtió que no planea realizar muchos cambios en la lista para los amistosos contra Suiza (4-3) y Ghana (2-1) de finales de marzo, con la mira puesta en la Copa del Mundo de este verano.
Grischa Prömel ganó un título con Julian Nagelsmann.
No obstante, Prömel aún tiene opciones. Felix Nmecha, centrocampista que parecía fijo en la selección alemana para el Mundial, sufrió a finales de marzo una rotura del ligamento lateral de la rodilla y aún está de baja. Hasta hace poco no se sabía si el jugador del Dortmund llegaría en forma al torneo. Además, en marzo Nagelsmann convocó a Anton Stach, del Leeds United, otro centrocampista que Prömel aún podría reemplazar en la lista definitiva para la Copa América en Estados Unidos, México y Canadá.
Para ello, el mediocampista del Hoffenheim, quien ficharía por el VfB Stuttgart este verano como agente libre, debe mantener su buen nivel en la recta final de la temporada. A su favor tiene la excelente relación con Nagelsmann, quien lo dirigió en las divisiones juveniles del Hoffenheim y con quien ganó el título alemán sub-19 en 2014.
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¿Podrá Grischa Prömel ir al Mundial? Sus estadísticas de esta temporada
Partidos
30
Goles
8
Asistencias
2
Tarjetas amarillas
4