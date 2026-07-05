El jugador de 25 años fue expulsado con roja directa en dieciseisavos, pero la sanción de un partido quedará en suspenso, según The Athletic.
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¡Sorpresa en el Mundial! La FIFA levanta la roja al joven estrella de EE. UU. para el partido contra Bélgica
Balogun fue expulsado ante Bosnia-Herzegovina (min. 64) por pisar sin intención el tobillo de Tarik Muharemovic y recibió un partido de sanción. Según el artículo 27 del Reglamento Disciplinario de la FIFA, esa sanción puede suspenderse de forma condicional.
Cristiano Ronaldo se benefició de esta medida: en noviembre fue expulsado contra Irlanda por un codazo a Dara O'Shea. La FIFA le sancionó con tres partidos, pero solo cumplió uno; los otros dos quedaron en suspenso por un año.
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