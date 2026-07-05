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¡Sorpresa en el Mundial! La FIFA levanta la roja al joven estrella de EE. UU. para el partido contra Bélgica

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F. Balogun

Sorprendente cambio de rumbo de la FIFA: el delantero Folarin Balogun podrá jugar con Estados Unidos en los octavos de final del lunes contra Bélgica.

El jugador de 25 años fue expulsado con roja directa en dieciseisavos, pero la sanción de un partido quedará en suspenso, según The Athletic.

  • Balogun fue expulsado ante Bosnia-Herzegovina (min. 64) por pisar sin intención el tobillo de Tarik Muharemovic y recibió un partido de sanción. Según el artículo 27 del Reglamento Disciplinario de la FIFA, esa sanción puede suspenderse de forma condicional.

    Cristiano Ronaldo se benefició de esta medida: en noviembre fue expulsado contra Irlanda por un codazo a Dara O'Shea. La FIFA le sancionó con tres partidos, pero solo cumplió uno; los otros dos quedaron en suspenso por un año.

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