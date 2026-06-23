¿Sorpresa en el mercado de fichajes del FC Bayern? Max Eberl habría contactado a la estrella del BVB, Felix Nmecha

El jugador no descarta marcharse este verano, pero el BVB cuenta con él. Dortmund maneja la situación: Nmecha renovó hace pocos meses hasta 2030.

Su cláusula de rescisión, fijada en 80 millones de euros, no podrá activarse hasta 2027. Para un traspaso este verano, el club pide al menos 120 millones.

En 2023, el Dortmund pagó al Wolfsburgo unos 30 millones por él, pero las lesiones le impidieron adaptarse y muchos lo vieron como un fichaje fallido. Además, su fichaje generó escepticismo entre la afición, pues el jugador, evangélico practicante, había publicado contenidos homófobos y transfóbicos en redes y lideraba el grupo «Ballers in God», lo que despertó recelos.

El club, a través de su presidente Aki Watzke, tuvo que aclarar que el jugador respeta a todas las personas sin importar su raza, religión u orientación sexual.

En lo deportivo, la pasada temporada fue positiva: el BVB acabó subcampeón y se clasificó para la Champions, y Nmecha aportó cinco goles y tres asistencias en 42 partidos.