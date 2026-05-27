¡Sorpresa en el mercado de fichajes del Bayern! El Manchester City quiere fichar a un jugador que el club alemán quiere descartar

Según Sport Bild, Juventus y Manchester City han contactado con el campeón alemán por Nübel y ya hablan con sus representantes.
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Según el diario, el Bayern pide entre diez y quince millones de euros por Nübel. Por ello, el VfB decidió no ficharlo de forma definitiva, aunque el entrenador Sebastian Hoeneß deseaba retenerlo.
No obstante, su salario fue el factor decisivo: el portero de 29 años jugó el sábado su partido 129 y último con el VfB en la final de la Copa DFB contra el Bayern. Nübel no aceptó un gran recorte salarial, mientras que el Bayern, de los once millones anuales estimados, habría asumido siete en el marco de la cesión.
En el VfB, Dennis Seimen tendrá ahora la oportunidad de consolidarse como nuevo portero titular para los próximos años en una temporada 2026/27 que se presenta como un reto deportivo, con la participación en la Liga de Campeones incluida. Seimen fue cedido al SC Paderborn la temporada pasada y, con sus grandes actuaciones, fue una pieza clave del equipo de Westfalia Oriental en su camino hacia el tercer ascenso a la Bundesliga de la historia del club.
Formado en la cantera del Karlsruher SC, Seimen pasó por todas las categorías inferiores del VfB desde el sub-17 y ahora regresa como nuevo portero titular. Nübel, por su parte, supo hace meses, tras una «reunión secreta» con el entrenador de porteros del Bayern, Michael Rechner, que ya no entraba en los planes del campeón.
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¿Intercambio entre el FC Bayern y el Newcastle United por Nübel y Anthony Gordon?
Se le ha recomendado buscar un nuevo club. Aún no ha hablado en persona con el director deportivo, Max Eberl, ni con el director técnico, Christoph Freund.
La semana pasada, ran.de informó que Nübel no jugará ni en el VfB ni en el Bayern la próxima temporada y que tres clubes de primer nivel, aún sin revelar, pujan por el portero internacional. Se añadió que el Bayern espera ofertas de la Premier League, con gran poder adquisitivo, para lograr un acuerdo beneficioso para ambas partes.
Así, Nübel evitaría rebajar su salario y el Bayern obtendría una indemnización por un guardameta que fichó gratis en 2020 al Schalke 04. Bild llegó a sugerir que podría incluirse en la operación por Anthony Gordon.
Newcastle busca portero y, según Sky, ya tanteó a Robin Risser, del RC Lens, que pide entre 30 y 40 millones. Nübel podría entrar en la operación para bajar el coste de Gordon.
Los Magpies piden hasta 80 millones por Gordon, objetivo del Bayern. Desde hace semanas se vincula al inglés con Múnich, donde podría ser suplente de Harry Kane o competir con Luis Díaz. Sin embargo, Mundo Deportivo sitúa al Barça en pole position.
En el Newcastle, Aaron Ramsdale y Nick Pope se alternaron la titularidad: 23 partidos para el primero y 36 para el segundo. Por eso, Nübel tendría opciones reales de ser el portero número uno.
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El Manchester City no sería una buena opción para Nübel, pero la Juventus sí lo sería
La situación parece más complicada para él en el Manchester City. Allí, Gianluigi Donnarumma es titular indiscutible y James Trafford, por quien los Skyblues pagaron 31 millones de euros el verano pasado, es su suplente. Sin embargo, crecen los rumores sobre la salida de Trafford, lo que podría liberar el puesto de suplente para Nübel. La duda es si aceptaría esa situación, como ya le pasó en el Bayern con Manuel Neuer.
Por eso, fichar por la Juventus podría ser su mejor opción. Allí también hay dudas: Michele Di Gregorio fue titular gran parte de la temporada, pero no convenció y fue reemplazado por el suplente Mattia Perin.
Según Football Italia, la Juve ya le habría puesto un precio: 15 millones de euros.
Alexander Nübel: datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles en contra Partidos sin encajar goles VfB Stuttgart 129 180 38 AS Mónaco 97 126 24 FC Schalke 04 53 76 14 FC Bayern 4 4 1