¡Sorpresa en el mercado de fichajes del Bayern! El Manchester City quiere fichar a un jugador que el club alemán quiere descartar

Según el diario, el Bayern pide entre diez y quince millones de euros por Nübel. Por ello, el VfB decidió no ficharlo de forma definitiva, aunque el entrenador Sebastian Hoeneß deseaba retenerlo.

No obstante, su salario fue el factor decisivo: el portero de 29 años jugó el sábado su partido 129 y último con el VfB en la final de la Copa DFB contra el Bayern. Nübel no aceptó un gran recorte salarial, mientras que el Bayern, de los once millones anuales estimados, habría asumido siete en el marco de la cesión.

En el VfB, Dennis Seimen tendrá ahora la oportunidad de consolidarse como nuevo portero titular para los próximos años en una temporada 2026/27 que se presenta como un reto deportivo, con la participación en la Liga de Campeones incluida. Seimen fue cedido al SC Paderborn la temporada pasada y, con sus grandes actuaciones, fue una pieza clave del equipo de Westfalia Oriental en su camino hacia el tercer ascenso a la Bundesliga de la historia del club.

Formado en la cantera del Karlsruher SC, Seimen pasó por todas las categorías inferiores del VfB desde el sub-17 y ahora regresa como nuevo portero titular. Nübel, por su parte, supo hace meses, tras una «reunión secreta» con el entrenador de porteros del Bayern, Michael Rechner, que ya no entraba en los planes del campeón.