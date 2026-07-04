Ismael Saibari, cuyo fichaje acaba de hacer oficial el club más laureado de Alemania, tuvo que ser sustituido por lesión en el partido de octavos de final del Mundial 2026 que Marruecos disputó contra Canadá el sábado por la mañana.
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¡Sorpresa en el fichaje millonario del FC Bayern! La estrella del Mundial Ismael Saibari se lesionó con Marruecos: ¿baja prolongada?
Al cuarto de hora, Saibari mostró problemas musculares sin intervención del rival. El delantero se tocó la parte posterior del muslo y, a mitad de la primera parte, dejó el partido.
Antes de ser sustituido en el 22, recibió atención médica y se cubrió el rostro con la camiseta, señal de que temía una lesión grave. Sin él, Marruecos venció 3-0 a Canadá y se convirtió en el primer equipo africano que alcanza dos veces seguidas los cuartos de final. En 2022, en Catar, Achraf Hakimi y compañía terminaron cuartos. Por ahora se desconoce si Saibari podrá volver al torneo.
Hasta entonces, el delantero había sido clave en el ataque marroquí: en cinco partidos sumaba tres goles, incluido el 1-1 ante Brasil en el debut.
- Getty/GOAL
El FC Bayern pagó más de 50 millones de euros por Ismael Saibari.
La sustitución de Saibari preocupa en la Säbener Straße. El miércoles el Bayern anunció oficialmente el fichaje del internacional marroquí, que se negociaba desde hacía meses. El PSV Eindhoven recibirá, con bonus, unos 55 millones de euros; Saibari ha firmado en Múnich un contrato de cinco años, hasta 2031.
La estrella del Mundial aporta versatilidad en ataque: puede suplir a Harry Kane como ‘9’ o actuar como ‘10’ y en ambas bandas.
«Estamos muy contentos de haber fichado para el FC Bayern a Ismael Saibari, uno de los jugadores ofensivos más prometedores de este Mundial», destacó el director deportivo del Bayern, Max Eberl. «Estos fichajes no surgen de la noche a la mañana, sino que son fruto de un trabajo con visión de futuro: fue decisivo que nos posicionáramos pronto con él, porque conocíamos las habilidades de Ismael y pudimos ofrecerle desde el principio una perspectiva concreta en nuestro club».
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