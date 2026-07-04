Al cuarto de hora, Saibari mostró problemas musculares sin intervención del rival. El delantero se tocó la parte posterior del muslo y, a mitad de la primera parte, dejó el partido.

Antes de ser sustituido en el 22, recibió atención médica y se cubrió el rostro con la camiseta, señal de que temía una lesión grave. Sin él, Marruecos venció 3-0 a Canadá y se convirtió en el primer equipo africano que alcanza dos veces seguidas los cuartos de final. En 2022, en Catar, Achraf Hakimi y compañía terminaron cuartos. Por ahora se desconoce si Saibari podrá volver al torneo.

Hasta entonces, el delantero había sido clave en el ataque marroquí: en cinco partidos sumaba tres goles, incluido el 1-1 ante Brasil en el debut.



