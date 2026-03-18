¡Sorpresa en el FC Bayern de Múnich! Dos jóvenes promesas debutan como profesionales contra el Atalanta de Bérgamo

Además, Vincent Manuba también formaba parte de la plantilla de la Liga de Campeones. Hace unas semanas, Maycon Cardozo tuvo la oportunidad de debutar como profesional en el partido de la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach.

Pavic fichó en 2019 por la cantera del campeón alemán, procedente del SV Waldperlach, y esta temporada ha jugado con el equipo sub-17 del Bayern. Además, saltó al campo una vez en la UEFA Youth League.

Leonard Prescott, otro jugador de 16 años, formaba parte de la convocatoria del equipo de Múnich y, en los últimos días, incluso se había barajado su inclusión en el once inicial. Sin embargo, dado que el portero Jonas Urbig se recuperó a tiempo de la conmoción cerebral que sufrió en el partido de ida en Bérgamo, se quedó en una simple convocatoria.