¿Sorpresa en el banquillo? El Real Madrid estudia a un exentrenador de la Bundesliga como plan B para José Mourinho

Según estas informaciones, la directiva de Florentino Pérez baraja varias opciones para sustituir a Álvaro Arbeloa. El Real Madrid valora la moderna filosofía de juego de Matarazzo, muy popular entre los blancos.

Sin embargo, su llegada al Real Madrid parece poco probable. En la capital española apuestan por Mourinho como nuevo técnico, y según el experto en fichajes Sacha Tavolieri, el acuerdo ya está cerrado.

El anuncio oficial podría llegar la próxima semana, y el técnico portugués cuenta con una cláusula de rescisión de tres millones de euros en su contrato con el Benfica, vigente hasta 2027.