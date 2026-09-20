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¡Sorpresa de Brighton! Konsa carga contra el descuidado Arsenal tras poner fin Brighton a la racha de victorias con una goleada por 3-0
El Brighton frena el impulso del Arsenal con una contundente victoria
Ezri Konsa ofreció una valoración sincera tras sufrir su primera derrota con la camiseta del Arsenal, después de que el Brighton & Hove Albion lograra una convincente victoria por 3-0 en el Amex Stadium. En el día en que el Brighton lució camisetas conmemorativas para celebrar su 125.º aniversario, el conjunto local puso fin al arranque de temporada de siete victorias del Arsenal.
El resultado supuso la derrota liguera más abultada del Arsenal desde mayo de 2023, cuando el Brighton firmó un marcador idéntico en el Emirates Stadium.
A pesar de completar un exigente tramo de cuatro partidos consecutivos a domicilio en menos de dos semanas, Konsa insistió en que el cansancio por el calendario no puede justificar la actuación.
- Getty Images Sport
Konsa no pone excusas y pide autocrítica
Al hablar tras el pitido final, la defensora de Inglaterra admitió que el Arsenal no logró mantener el alto nivel mostrado en su impresionante arranque de campaña. La jugadora de 28 años subrayó que cada futbolista debe aprovechar el amplio parón internacional para analizar su aportación individual.
Konsa instó a sus compañeras a corregir sus errores rápidamente antes de que se reanude la competición nacional.
«No estuvimos a la altura», declaró Konsa. «Nos hemos marcado unos estándares muy altos y es importante que no dejemos que esos estándares caigan, como pasó hoy. Son cosas de las que tenemos que aprender muy rápido. No hay excusas. Simplemente, hoy no estuvimos a la altura».
Los disparos lejanos ponen de relieve los errores defensivos
El Brighton tomó el control a mitad del primer periodo, cuando Pascal Gross marcó con un disparo que entró tras golpear en el poste desde la frontal del área. Charalampos Kostoulas dobló la ventaja al filo del descanso con otro lanzamiento lejano, después de un rápido contraataque iniciado por el guardameta Bart Verbruggen.
Chema Andres sentenció la victoria a la hora de juego, al cabecear a la red un córner cerrado.
Konsa expresó su frustración por encajar tres goles y señaló que una presión pasiva permitió a los atacantes del Brighton tener tiempo para disparar.
«Los dos primeros goles de la primera parte eran muy evitables», añadió Konsa. «Posiblemente podríamos haber metido más presión al balón para evitar los disparos. Me enorgullece dejar la portería a cero. Hoy no lo hemos conseguido».
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El Arsenal centra su atención en la vuelta ante el Leeds tras el parón
Mikel Arteta recurrió a su banquillo en la segunda parte y dio entrada a Viktor Gyokeres, que asistió a Kai Havertz en la mejor ocasión del Arsenal, pero Verbruggen evitó el gol del alemán en el mano a mano. La derrota supone la primera derrota liguera del Arsenal desde abril y pone fin a una racha de cuatro victorias consecutivas a domicilio.
Ahora, la plantilla se dispersa por el parón internacional antes de recibir al Leeds United en el Emirates Stadium el sábado 10 de octubre.
Konsa concluyó que los jugadores siguen decididos a recuperar de inmediato su dinámica ganadora.
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