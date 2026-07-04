Ismael Saibari, cuyo fichaje acaba de hacer oficial el club más laureado de Alemania, tuvo que ser sustituido por lesión en el partido de octavos de final del Mundial 2026 que Marruecos disputó contra Canadá el sábado por la mañana.
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¡Sorpresa con el fichaje millonario del FC Bayern! La estrella del Mundial Ismael Saibari se lesionó con Marruecos. ¿Se perderá muchos partidos?
Al cuarto de hora, Saibari mostró problemas musculares sin intervención del rival. El delantero se tocó varias veces la parte posterior del muslo y, a mitad de la primera parte, tuvo que dejar el campo.
Antes de ser sustituido en el 22, recibió atención médica y se cubrió el rostro con la camiseta, señales de que el jugador de 25 años podría temer una lesión grave que le impida seguir en el torneo si Marruecos avanza. Por ahora se desconoce el diagnóstico, que se conocerá en las próximas horas.
Hasta ahora, el delantero había sido clave para Marruecos en el Mundial de Norteamérica, con tres goles en cinco partidos, incluido el 1-1 ante Brasil en el debut.
- Getty/GOAL
El FC Bayern pagó más de 50 millones de euros por Ismael Saibari.
La sustitución de Saibari preocupa en la Säbener Straße. El miércoles el Bayern anunció oficialmente el fichaje del internacional marroquí, que se negociaba desde hacía meses. El PSV Eindhoven recibirá algo menos de 55 millones de euros con bonificaciones, y el jugador ha firmado en Múnich un contrato de cinco años, hasta 2031.
La estrella del Mundial aporta versatilidad en ataque: puede suplir a Harry Kane como ‘9’ o actuar como ‘10’ y en ambas bandas.
«Estamos muy contentos de haber fichado para el FC Bayern a Ismael Saibari, uno de los jugadores ofensivos más prometedores de este Mundial», destacó el director deportivo del Bayern, Max Eberl. «Estos fichajes no surgen de la noche a la mañana, sino que son fruto de un trabajo con visión de futuro: fue decisivo que nos posicionáramos pronto con él, porque conocíamos las habilidades de Ismael y pudimos ofrecerle desde el principio una perspectiva concreta en nuestro club».
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