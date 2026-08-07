AFP
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Sorprendentes rivales londinenses, señalados como la sorpresa de la Premier League para amenazar la defensa del título del Arsenal en una audaz predicción
El Arsenal se consolida como favorito al título
El Arsenal afronta la nueva temporada como el equipo a batir después de que Arteta llevara por fin el trofeo de la Premier League al norte de Londres. El conjunto londinense se ha mostrado agresivo en el mercado de fichajes para asegurarse de seguir por delante del resto, cerrando las incorporaciones de Christos Tzolis, procedente del Club Brugge, y de Illan Meslier, del Leeds United. Además, según se informa, está a punto de hacerse con el capitán del Newcastle, Bruno Guimaraes, en una operación de 75 millones de libras.
Los pronósticos de McCoist para el título de la Premier League
En declaraciones a talkSPORT, el exinternacional escocés Ally McCoist admitió que los vigentes campeones son actualmente la referencia para el resto de la liga. "Arsenal, creo que en este momento sería mi favorito, por poco, al inicio del torneo", dijo. "Creo que hay mejoría en Liverpool, mejoría en Manchester United. United obviamente también tiene que pensar en el fútbol europeo, pero creo que será interesante verlo".
El exdelantero de Escocia señaló que, aunque Manchester City sigue siendo una amenaza, la ausencia de Pep Guardiola genera incertidumbre. "Manchester City, no lo sabemos sin Pep, pero me pareció que Rodri estuvo enorme, sobresaliente en el Mundial", añadió. "Me pareció que volvió a su mejor nivel. Me pareció inmenso. Así que es vital, absolutamente vital.
"Sabemos lo difícil que es defender el título de liga, pero creo que Arsenal no es en absoluto una certeza, aunque probablemente lo pondría empezando como favorito".
El Chelsea emerge como el tapado
Mientras los focos siguen puestos en el Emirates, McCoist cree que Xabi Alonso podría ser el hombre capaz de orquestar una sorpresa en Stamford Bridge. El Chelsea ha gastado mucho para respaldar al español, incluido un asombroso acuerdo de 117 millones de libras por Morgan Rogers. El comentarista destacó la inteligencia táctica que Alonso aporta al banquillo tras su exitosa etapa en Alemania.
«Estoy muy ilusionado. Creo que el entrenador es una decisión muy, muy inteligente», explicó McCoist. «Lo importante, tanto como cualquier otra cosa, es lo que ocurre en el vestuario antes del entrenamiento, después del entrenamiento, todo ese tipo de cosas».
- Getty Images Sport
Experiencia añadida al movimiento juvenil
Una de las principales críticas dirigidas al Chelsea en los últimos años ha sido la falta de presencia veterana dentro de su joven y costosa plantilla. Alonso ha tratado de corregir esto incorporando a dos veteranos de la Premier League como Jordan Henderson y Danny Welbeck. McCoist cree que estas incorporaciones transformarán la cultura interna en Cobham, aportando la "unión" que faltó en etapas anteriores con otros entrenadores.
"Hemos mirado al Chelsea y una de las críticas ha sido que parecía un grupo joven de jugadores. Daba la sensación de que a veces no tenía una dirección clara ni unión", señaló McCoist. "Esos dos fichajes, Henderson y Welbeck, entran de lleno en ese vestuario y una cosa que consiguen es respeto, ya sabes.
"Y podrán ver y controlar las cosas. Tengo mucho interés por ver cómo empieza la temporada el Chelsea. Creo que puede ser uno a seguir; obviamente tienen jugadores de muchísima calidad".
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