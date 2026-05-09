El Real Madrid intervino y acordó con el Flamengo en mayo de 2017 fichar al joven de 16 años; el traspaso se oficializó en julio de 2018, al cumplir los 18. Bartomeu admitió que el Barcelona ya tenía avances en las negociaciones, pero el Madrid ofreció más y se quedó con el jugador.

«Vinicius Jr nos interesaba (al Barça)», declaró Bartomeu a ESPN Deportes. «Hablamos con su familia y sus agentes, y había un acuerdo inicial. Es posible que el Madrid hiciera una oferta mejor que la del Barça y se llevara a Vinicius».