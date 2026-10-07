El seleccionador de España, Luis de la Fuente, admitió que sus jugadores siguen superando sus altas expectativas después de remontar un 1-0 para vencer a Croacia por 2-1. Pese a ir por detrás en el marcador tras un tempranero cabezazo de Ivan Perisic, España dominó la segunda parte en el Stadion Poljud para encadenar su 43.º partido consecutivo sin perder.

De la Fuente elogió la serenidad de su equipo en un ambiente intimidante en Split.

«Son futbolistas fantásticos y nunca dejan de luchar», declaró de la Fuente a Teledeporte. «A veces me sorprenden incluso a mí; seré el primero en admitirlo».