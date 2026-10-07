AFP
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«¡Sorprenden hasta a mí!»: Luis de la Fuente hace una sincera confesión después de la remontada de España
De la Fuente, asombrado por el espíritu de lucha de la selección
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, admitió que sus jugadores siguen superando sus altas expectativas después de remontar un 1-0 para vencer a Croacia por 2-1. Pese a ir por detrás en el marcador tras un tempranero cabezazo de Ivan Perisic, España dominó la segunda parte en el Stadion Poljud para encadenar su 43.º partido consecutivo sin perder.
De la Fuente elogió la serenidad de su equipo en un ambiente intimidante en Split.
«Son futbolistas fantásticos y nunca dejan de luchar», declaró de la Fuente a Teledeporte. «A veces me sorprenden incluso a mí; seré el primero en admitirlo».
- Pixsell
El entrenador explica el control táctico en la segunda parte
El seleccionador español explicó que la paciencia era vital para desgastar a una agresiva línea defensiva croata. «Este es exactamente el tipo de partido que esperábamos. Croacia es un gran equipo y con mucho prestigio», señaló de la Fuente.
«Teníamos que aguantar y desgastarlos. En la segunda parte controlamos las cosas, aunque ellos siguieron generando un par de acciones peligrosas al contraataque, lo cual es normal».
«En un ambiente como el que acaban de ver, conseguimos sobreponernos. Es una victoria de enorme mérito».
Emotivo homenaje a Merino, el héroe del partido
De la Fuente reservó un elogio especial para Mikel Merino, que entró como suplente al descanso y cuyos dos goles sellaron la victoria. «Mikel Merino es uno de los mejores del mundo en su posición. Tiene calidad para jugar en cualquier equipo y, por supuesto, puede jugar cualquier partido», afirmó el seleccionador.
«Entiende muy bien estos momentos de un partido. Tiene ese don para marcar goles, y además importantes».
«Valoramos mucho la actitud que siempre aporta».
- MN Press Photo
Los campeones del mundo se clasifican para cuartos de final
La victoria confirmó la plaza de España en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-27 con partidos por disputar. De la Fuente expresó una confianza absoluta en la capacidad de su grupo para mantener el nivel de un campeón del mundo.
«Estaba convencido de que íbamos a darle la vuelta al partido», concluyó De la Fuente.
España buscará ampliar su racha de 43 partidos invicta durante la ventana internacional de diciembre.
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