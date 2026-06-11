En unos días, la Juventus se despedirá de Dusan Vlahovic. El delantero serbio quedará libre el 30 de junio, cuando vence su contrato, y ya no seguirá en el club tras fracasar la renovación. La directiva busca refuerzos para la delantera y, si se marcha otro ariete, podrían llegar dos.
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Sorloth y Kolo Muani: la Juventus quiere ficharlos a ambos. Así está la delantera
SORLOTH Y KOLO MUANI
El foco está en Alexander Sørloth, delantero noruego de 1995. Hay un acuerdo verbal preliminar con el jugador, pero aún se negocia con el Atlético de Madrid, que lo valora en 30 millones de euros. Aún no hay oferta oficial, pero las negociaciones continúan y las partes se reunirán incluso durante el Mundial, en el que participará el exjugador del Villarreal. El otro nombre destacado es Randal Kolo Muani (1998), que volvió al PSG tras su cesión al Tottenham pero no entra en los planes de Luis Enrique. El jugador quiere volver a la Juve, donde se sintió muy cómodo en la segunda parte de la temporada 2024725; el principal obstáculo es alcanzar un acuerdo con el PSG, que lo valora en 40 millones de euros y solo busca una solución definitiva. La Juve ya lo intentó el verano pasado, pero el club francés no cedió y acabó cediéndolo al Tottenham sin opción de compra.
¿QUIÉN PUEDE SALIR?
La Juve podría fichar a dos delanteros si, además de Vlahovic, se marchara otro. Loïs Openda, pese a una temporada complicada, ya tiene propuestas: han llegado ofertas del extranjero, pero solo en forma de cesión con opción de compra, fórmula que aún no convence a la directiva. Kenan Yildiz genera rumores, pero el club lo considera intransferible. Jonathan David aún no despierta interés, aunque podrían llegar llamadas por el delantero canadiense, fichado gratis hace un año y con Mundial en su futuro.