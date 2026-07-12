En el Mundial, Sorloth —a quien el seleccionador Stale Solbakken alineó casi siempre por la derecha, apoyando a Haaland— no rindió como se esperaba, y sus actuaciones podrían afectar su valor de mercado.





Mientras tanto, Juventus y Atlético de Madrid han vuelto a cruzar sus planes de mercado. Por ahora no hay negociación formal, pero los contactos entre ambos clubes se intensificarán en las próximas semanas, gracias a varios intereses comunes que podrían dar lugar a una operación de mayor envergadura. Nico González, de regreso a la Juve pero aún en la agenda del Atlético, podría ser el punto de partida de una negociación que se extienda a otros nombres. Entre ellos destaca Sorloth, delantero que la Juventus sigue de cerca para reforzar su ataque. Spalletti busca un ‘9’ fuerte y corpulento, perfil que encaja con el noruego. Además, Sorloth ya mostró su interés por recalar en Turín.





El jugador quería aclarar su futuro antes del Mundial, y tras su actuación en Qatar, debe decidir. El principal obstáculo es económico. El Atlético valora a Nico en unos 20 millones, mientras que la Juventus busca rebajar los 35 pedidos por Sorloth.





Además, el noruego ha bajado en la lista de prioridades de la Juve, superado por Randal Kolo Muani y Mateo Pellegrino, del Parma. Sus cero goles en el Mundial y el fallo ante Inglaterra podrían forzar al Atlético a bajar el precio. Y si la Juve seguirá interesada en este tipo de delantero.





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