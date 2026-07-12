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Sorloth 2.3Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Sorloth, cero goles y un error fatal: tras su decepción en el Mundial, ¿bajará su precio para la Juventus?

Juventus
Fichajes
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Noruega
A. Soerloth

Un buen Mundial para Noruega, pero no para el delantero del Atlético de Madrid: ¿qué cambia en el mercado de fichajes?

Noruega, eliminada por Inglaterra en cuartos tras vencer a Brasil en octavos, cerrará este Mundial con buen sabor. La selección nórdica, liderada por un imparable Erling Haaland —autor de 7 goles—, fue la gran revelación. Sin embargo, Alexander Sorloth decepcionó: no marcó y vio reducido su valor de mercado.


La imagen que resume su torneo se vio en la primera parte del Noruega-Inglaterra (1-2): con 1-0 a favor, Sorloth y Haaland se plantaron en un «dos contra uno» ante John Stones y la portería de Jordan Pickford. El balón está en los pies de Sorloth, quien, en lugar de pasárselo a Haaland, completamente desmarcado, duda y luego intenta un disparo con la izquierda que es bloqueado por la defensa inglesa. Haaland se queja y mira a su compañero con ojos de fuego. Quién sabe qué habría pasado si Noruega hubiera marcado el 2-0...


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    Tras una temporada positiva con el Atlético de Madrid (50 partidos y 20 goles), aunque algo por debajo de su primer año (53 partidos y 24 goles), Sorloth atraviesa un bache con Noruega. El jugador nacido en 1995 en Trondheim no marca con Noruega desde hace 10 partidos, incluidos los cinco jugados en Estados Unidos. Su balance con la selección —77 partidos y 26 goles— se estancó en el doblete del 13 de noviembre de 2025, en la victoria 4-1 contra Estonia.

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  • En el Mundial, Sorloth —a quien el seleccionador Stale Solbakken alineó casi siempre por la derecha, apoyando a Haaland— no rindió como se esperaba, y sus actuaciones podrían afectar su valor de mercado.


    Mientras tanto, Juventus y Atlético de Madrid han vuelto a cruzar sus planes de mercado. Por ahora no hay negociación formal, pero los contactos entre ambos clubes se intensificarán en las próximas semanas, gracias a varios intereses comunes que podrían dar lugar a una operación de mayor envergadura. Nico González, de regreso a la Juve pero aún en la agenda del Atlético, podría ser el punto de partida de una negociación que se extienda a otros nombres. Entre ellos destaca Sorloth, delantero que la Juventus sigue de cerca para reforzar su ataque. Spalletti busca un ‘9’ fuerte y corpulento, perfil que encaja con el noruego. Además, Sorloth ya mostró su interés por recalar en Turín.


    El jugador quería aclarar su futuro antes del Mundial, y tras su actuación en Qatar, debe decidir. El principal obstáculo es económico. El Atlético valora a Nico en unos 20 millones, mientras que la Juventus busca rebajar los 35 pedidos por Sorloth.


    Además, el noruego ha bajado en la lista de prioridades de la Juve, superado por Randal Kolo Muani y Mateo Pellegrino, del Parma. Sus cero goles en el Mundial y el fallo ante Inglaterra podrían forzar al Atlético a bajar el precio. Y si la Juve seguirá interesada en este tipo de delantero.


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