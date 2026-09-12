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Sorba Thomas pasa de un aterrador accidente con vuelco a un campo de la Premier League en solo 24 horas, ya que la estrella del Hull aparece ante el Chelsea
Terrible accidente cerca del campo de entrenamiento de los Tigers
En una secuencia de acontecimientos que dejó atónitos tanto a los aficionados como a sus compañeros de equipo, Thomas volvió a estar sobre el terreno de juego con el Hull City el sábado por la tarde, pese a un espeluznante incidente apenas 24 horas antes.
El viernes por la mañana, comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales imágenes que mostraban el coche del jugador de 27 años en un estado de destrucción total. El vehículo, un Land Rover Defender gris, aparecía volcado sobre el techo, con todas las puertas abiertas y cristales esparcidos por una calle residencial.
Los residentes de la zona describieron una escena caótica mientras los servicios de emergencia acudían al lugar para atender al SUV volcado. A pesar de la gravedad del impacto y de la evidencia visual de que el vehículo había quedado completamente volcado, Thomas consiguió salir de los restos sin ningún daño físico significativo.
- AFP
Recuperación notable para un cameo en Stamford Bridge
Contra todo pronóstico, el entrenador del Hull City, Sergej Jakirovic, consideró que Thomas estaba en condiciones de viajar con la plantilla al oeste de Londres para su enfrentamiento con el Chelsea. Después de someterse a una exhaustiva evaluación médica tras el accidente, el extremo fue incluido en el banquillo para el saque inicial de las 15:00.
El momento de su regreso llegó en el minuto 60 en Stamford Bridge, cuando Jakirovic recurrió al banquillo para inyectar energía fresca al partido. Thomas sustituyó a Elliot Stroud y dejó oficialmente atrás la pesadilla del día anterior al pisar el césped.
La aparición fue la segunda suya en la Premier League con el Hull City y se convirtió en uno de los grandes temas de conversación para ambas aficiones en el estadio. El Hull City logró rescatar un trabajado empate 2-2 contra el Chelsea, con Thomas aportando lo suyo en una actuación que vio a los visitantes remontar una desventaja
El impacto del fichaje veraniego
La disponibilidad de Thomas es crucial para el Hull City, que invirtió mucho para llevar al extremo al MKM Stadium durante las últimas semanas del mercado de fichajes. El club pagó una cantidad no revelada para hacerse con sus servicios procedente del Stoke City, equipo del Championship, y le firmó un contrato de larga duración hasta el verano de 2030.
La directiva del club se mostró comprensiblemente cauta en las horas posteriores al accidente del viernes por la mañana, pero es probable que la insistencia del propio jugador en participar influyera en su inclusión.
- AFP
Una narrativa en desarrollo para los Tigers
Mientras sigue circulando la historia del accidente y de su posterior aparición, se añade un componente de dramatismo al relato del inicio de temporada del Hull City. El club ha mostrado una ambición considerable en el mercado, y Thomas está considerado una figura central en su proyecto a largo plazo. El hecho de que firmara un contrato de cuatro años hasta 2030 indica el alto nivel de confianza que la cúpula tiene en su capacidad para liderar el ataque.
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