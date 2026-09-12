En una secuencia de acontecimientos que dejó atónitos tanto a los aficionados como a sus compañeros de equipo, Thomas volvió a estar sobre el terreno de juego con el Hull City el sábado por la tarde, pese a un espeluznante incidente apenas 24 horas antes.

El viernes por la mañana, comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales imágenes que mostraban el coche del jugador de 27 años en un estado de destrucción total. El vehículo, un Land Rover Defender gris, aparecía volcado sobre el techo, con todas las puertas abiertas y cristales esparcidos por una calle residencial.

Los residentes de la zona describieron una escena caótica mientras los servicios de emergencia acudían al lugar para atender al SUV volcado. A pesar de la gravedad del impacto y de la evidencia visual de que el vehículo había quedado completamente volcado, Thomas consiguió salir de los restos sin ningún daño físico significativo.



