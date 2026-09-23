Sonia Bompastor lanza una advertencia sobre el papel de «tapado» mientras el Chelsea se prepara para su estreno en la Liga de Campeones femenina ante el Austria Vienna

Antes del estreno ante unas debutantes que eliminaron al conjunto noruego Brann durante la fase de clasificación, Bompastor elogió a las visitantes por su impresionante trayectoria.

En declaraciones a los periodistas durante su rueda de prensa previa al partido, Bompastor explicó: "Fueron capaces de terminar primeras en su liga, St Polten ha sido el campeón histórico. También fueron capaces de eliminar al Brann, que era un muy buen equipo en esta Champions League. Tenemos que estar preparadas para enfrentarnos a un equipo fuerte en el aspecto físico, pero también a un equipo que está preparado en el aspecto táctico".

La entrenadora francesa añadió: "El plan de partido está listo. Les tenemos mucho respeto porque, una vez más, cada partido será difícil. Sabemos que llegan sin presión, son las no favoritas. No tienen nada que perder y eso es importante para que estemos preparadas. Creo que tenemos calidad suficiente para ofrecer un buen rendimiento y ganar el partido, así que afrontamos el encuentro con confianza, pero no con demasiada, justo en la medida adecuada".