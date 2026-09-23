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Sonia Bompastor lanza una advertencia sobre el papel de «tapado» mientras el Chelsea se prepara para su estreno en la Liga de Campeones femenina ante el Austria Vienna
El Chelsea inicia una nueva campaña continental
El Chelsea arranca su fase de la Champions League femenina recibiendo al Austria Vienna en el Cherry Red Records Stadium el miércoles por la tarde. El conjunto del oeste de Londres se clasificó para el torneo principal gracias a un rotundo triunfo por 6-2 en el global sobre la Real Sociedad en la tercera ronda de clasificación. El equipo de Bompastor está decidido a reafirmar sus credenciales europeas después de que su recorrido continental se detuviera en cuartos de final a manos de su rival doméstico Arsenal la temporada pasada.
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El entrenador exige concentración ante los recién ascendidos
Antes del estreno ante unas debutantes que eliminaron al conjunto noruego Brann durante la fase de clasificación, Bompastor elogió a las visitantes por su impresionante trayectoria.
En declaraciones a los periodistas durante su rueda de prensa previa al partido, Bompastor explicó: "Fueron capaces de terminar primeras en su liga, St Polten ha sido el campeón histórico. También fueron capaces de eliminar al Brann, que era un muy buen equipo en esta Champions League. Tenemos que estar preparadas para enfrentarnos a un equipo fuerte en el aspecto físico, pero también a un equipo que está preparado en el aspecto táctico".
La entrenadora francesa añadió: "El plan de partido está listo. Les tenemos mucho respeto porque, una vez más, cada partido será difícil. Sabemos que llegan sin presión, son las no favoritas. No tienen nada que perder y eso es importante para que estemos preparadas. Creo que tenemos calidad suficiente para ofrecer un buen rendimiento y ganar el partido, así que afrontamos el encuentro con confianza, pero no con demasiada, justo en la medida adecuada".
Lauren James, reservada por precaución
El Chelsea no podrá contar con Lauren James, que fue descartada deliberadamente tras sufrir un pequeño problema durante un entrenamiento. Al explicar su negativa a asumir cualquier riesgo en el estreno europeo, Bompastor confirmó: "Sufrió un pequeño golpe en el entrenamiento del pasado viernes. Debería estar disponible para el partido del fin de semana, pero no queremos asumir ningún riesgo de cara al encuentro de mañana".
Esta medida de precaución garantiza que la atacante clave se mantenga en plenas condiciones de cara a un crucial duelo de la Women's Super League ante el Arsenal, rival londinense, este fin de semana.
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Los rivales continentales comienzan sus campañas de grupo
La competición arranca en toda Europa, con el vigente campeón, el Barcelona, recibiendo al Paris FC, mientras que el Lyon, ocho veces campeón, viaja para medirse al Servette Chenois. El OH Leuven también se enfrenta a la Roma en el otro partido inaugural del miércoles. Sumar los tres puntos en casa es esencial para el equipo de Bompastor en su objetivo de tomar pronto el control del grupo.
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