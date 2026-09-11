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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«Son uno de los favoritos»: Jens Petter Hauge elogia al implacable Bayern de Múnich tras la derrota del Bodo/Glimt

J. Hauge
Bayern Múnich
Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt
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El extremo del Bodo/Glimt Jens Petter Hauge ha respaldado al Bayern de Múnich como un auténtico aspirante a ganar la Champions League tras su contundente victoria por 5-0. Pese a una resistente actuación en la primera parte en Múnich, el conjunto noruego se vino abajo bajo una presión incesante tras el descanso, cuando el equipo de Vincent Kompany exhibió todo su potencial en el Allianz Arena.

  • El Bayern domina la segunda parte

    El Bodo/Glimt pagó caro su derrumbe en la segunda parte, ya que cayó goleado por 5-0 ante el Bayern en el estreno del jueves en la fase de liga de la Champions League.

    El conjunto noruego firmó una disciplinada actuación defensiva para mantener a raya a los locales durante una primera mitad sin goles, antes de que su impulso se desmoronara tras la lesión de su portero titular, Nikita Haikin.

    El gol de Jamal Musiala, el histórico cabezazo de Harry Kane, un zapatazo de Alphonso Davies y un doblete de Michael Olise acabaron certificando una victoria contundente para el equipo de Vincent Kompany.

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    Hauge elogia a los formidables anfitriones

    Reconociendo la clara diferencia de calidad y resistencia física a lo largo de los 90 minutos, Hauge elogió la enorme profundidad de la plantilla del equipo local, al que calificó como un auténtico aspirante al título continental.

    Reflexionando sobre el partido tras el pitido final, el extremo declaró: "Fue muy difícil, el Bayern es un equipo excelente. Hoy no tuvimos la calidad ni la fuerza para mantenerlo durante 90 minutos. También tenemos un muy buen equipo y mucha calidad, podemos jugar bien contra cualquier rival, pero tenemos que hacerlo mejor de lo que lo hicimos hoy".

    Reforzando su valoración sobre los principales aspirantes del torneo, Hauge añadió: "Para mí, el Bayern es sin duda uno de los favoritos, pero obviamente también hay equipos como el Paris Saint-Germain o el Barcelona".

  • Knutsen lamenta una lesión costosa

    El entrenador del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, también reconoció la superior pegada del gigante alemán, al tiempo que lamentó el desajuste defensivo que descarriló a su equipo tras el descanso.

    Felicitando al peso pesado de la Bundesliga, el técnico dijo: «Felicidades al Bayern. Es un muy buen equipo con jugadores de gran nivel individual. Estoy muy satisfecho con la primera parte. Ejecutamos muy bien nuestro plan, defendimos bien y tuvimos oportunidades para contraatacar».

    Destacando la decisiva pérdida de su portero, Knutsen añadió: «Por desgracia, perdimos a nuestro guardameta por lesión. Luego tuvimos problemas en la segunda parte y perdimos el rumbo. Eso no fue bueno y estoy decepcionado por ello».

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    Los noruegos afrontan una dura prueba

    El Bodo/Glimt debe rearmarse con rapidez y resolver su falta de solidez defensiva tras la expulsión tardía de Odin Bjortuft en Múnich. Un calendario exigente en la fase de liga de la Champions League obliga al equipo de Knutsen a recuperar su fortaleza colectiva en una serie clave de próximos partidos en casa y fuera. Corregir las carencias expuestas en el Allianz Arena será crucial si quiere mantener su lucha por un puesto en las eliminatorias.

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