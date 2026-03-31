¿Son Ryan Reynolds y Rob Mac, del Wrexham, «los mejores propietarios del fútbol»? Un exinternacional galés explica por qué las estrellas de Hollywood pueden presumir de ese título

Reynolds y Mac se han beneficiado de una política de fichajes muy acertada —ya que incorporan a jugadores de probada eficacia tanto sobre el terreno de juego como entre bastidores—, pero Chester nunca logró fichar por el Racecourse.

No es por falta de intentos, ya que el defensa de 37 años —que se retiró en febrero de 2025— añade: «¡Creo que lo intenté con todas mis fuerzas para que el Wrexham me fichara durante unos tres años! Donde vivo actualmente está a solo unos 45 minutos de Wrexham. Cuando dejé el Derby [en 2023] no había jugado mucho al fútbol, así que en aquel momento entrenaba en el Barrow porque tenían una base de entrenamiento en el noroeste y un amigo mío conocía al entrenador, así que estaba allí entrenando.

«Casualmente jugamos contra el equipo sub-21 del Wrexham en un amistoso a puerta cerrada. Creo que a Phil Parkinson le retransmitieron el partido y alguien le comentó que yo había jugado. David Jones, que es el entrenador del primer equipo del Wrexham, y yo habíamos estado juntos en el United. Es un poco mayor que yo y se puso en contacto conmigo solo para ver cuál era mi situación y si estaría interesado.

«No creo que haya ningún club de fútbol en el mundo en este momento más emocionante para formar parte de él que el Wrexham, con la propiedad que tiene, y era algo que realmente esperaba que sucediera. En aquel momento, creo que se estaban centrando en otras posiciones como prioridad y nunca llegó a materializarse».