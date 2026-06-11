Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Real Madrid tiene pocas opciones con los centrocampistas del PSG Vitinha y João Neves.
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«¡Son insustituibles!» El Real Madrid encara otro duro revés en el mercado de fichajes
Varios medios informaron de que el Real Madrid, bajo la gestión de su recién reelegido presidente Florentino Pérez, buscaba fichar a uno de los dos portugueses.
Sin embargo, el agente Jorge Mendes lo desmintió ante Romano: «Vitinha y João son insustituibles en el PSG y se sienten muy a gusto; seguirán ganando títulos».
En febrero, la radio Cadena SER afirmó que existía un acuerdo verbal que permitiría a Vitinha marcharse por 100 millones de euros.
Ambos jugadores tienen contrato con el club parisino hasta 2029 y no cuentan con cláusula de rescisión.
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El Real Madrid sufre un nuevo revés en el mercado de fichajes
Para el Real Madrid este rechazo supone otro duro revés en el mercado de fichajes. Durante la campaña electoral, Pérez prometió grandes incorporaciones si era reelegido. Sin embargo, el club recibió primero una negativa verbal del Bayern Múnich por Michael Olise y, poco después, un claro desaire del Atlético de Madrid por Julián Álvarez.
Ambos clubes rechazaron de inmediato las ofertas de 150 millones de euros, y los rojiblancos se burlaron de la propuesta pública del Real Madrid en una publicación en X.